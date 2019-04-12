遶境北農董座、競選卡車隨行　柯文哲：用台北的消費改變產地

▲柯文哲遶境。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲12日繼續進行遶境行程，但這次不只出動了去年競選時的「行動競總卡車」，連北農董事長黃向羣都隨行南下，引來外界關注。對此，柯文哲解釋，產業升級是台灣唯一的出路，也包括農業，因此產地跟消費端要直接對接，「所以想說這樣好了，台北農產公司跟雲林在地的青農組織可以直接連接。」

柯文哲表示，台北農產公司有27%的蔬果是來自雲林縣，產業升級是台灣唯一的出路，「比價格怎麼可能比得過大陸？所以我剛才看一下他們生產的一些蝦，還可可以外銷到LA去，所以慢慢產業升級是台灣唯一的出路，也包括農業。」

「我剛講過，其實一天當中那食物有25%是浪費掉。」柯文哲說，如果消費型態改變成買多少就煮多少、吃多少，其實整個農產品還有價格調漲的空間，可以用消費型態的改變帶動台灣經濟農業的進步，但要市場跟消費要直接對接，「所以想說這樣好了，台北農產公司跟雲林在地的青農組織可以直接連接。」

至於為什麼找年輕人？柯文哲說，你跟年輕人講什麼產業升級比較容易溝通，「要跟老人家講什麼電腦、連線、網路等，比較困難」，所以慢慢我們利用這種方式，把年輕人組織起來；還有一點，我們叫年輕人返鄉，你總要讓他做成功，「你叫他返鄉也沒support他，做一做也是失敗。所以既然要青年返鄉，要市場產地能有效對接。」

至於把行動競總卡車開到南部，柯文哲笑說，之前卡車不知道跑去哪，話鋒隨即一轉，稱台北市還是台灣最重要的櫥窗，雖然是消費地，但後來發現可以透過台北消費型態的改變，引動整個台灣產地的改變，這是蠻有效的方法。