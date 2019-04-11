串流服務比較環保？溫室氣體排放量竟超越實體CD

▲串流音樂並沒有想像中環保。（圖／pixabay）

科技中心／綜合報導

隨著串流媒體服務的盛行，愈來愈少人會購買實體的音樂CD或電影DVD，看似對環境比較友善，但答案可能與你想的不同。有研究指出，數位音樂的誕生與發展，竟會對環境造成意想不到的衝擊。

據《告示牌》雜誌（billboard）報導，依照一份由格拉斯哥大學（University of Glasgow）和奧斯陸大學（University of Oslo）共同研究的報告指出，儘管在數位音樂的發展過程中，的確降低了塑膠製品的產生，但在傳輸數位音樂的過程中，卻也產生了許多溫室氣體，這對環境造成不小的衝擊。

報告中指出，雖然唱片業在2000年至2016年的塑膠用量有顯著的減少，但隨著數位音樂的發展，唱片業在製作數位音樂並傳送和下載的過程中所產生的溫室氣體排放量比過去製作實體黑膠唱片、錄音帶和CD時產生的塑膠汙染還要嚴重。

以實際數字來看，在1977年黑膠唱片的鼎盛時期時，全球唱片業共使用約5,800公斤的塑膠，大約等於排放1.4億公斤的溫室氣體；時間快轉到西元2000年，CD已成為最流行的音樂儲存媒介，唱片業每年約使用6,100公斤的塑膠來製作CD，大約等於排放1.57億公斤的溫室氣體；到了現代，隨著數位音樂發展愈趨成熟，音樂在經過串流和下載時所產生的溫室氣體光是美國一國就能產生2至3.5億公斤，相當可觀。

該研究指出，隨著數位音樂持續發展，現代人能利用愈來愈便宜的價錢來獲得音樂服務，但研究人員指出，他們做這項研究並非要大眾不再使用串流音樂，而是希望大眾能夠清楚理解自己的消費習慣，並給予相關音樂創作者合理的報酬，並抵銷對於環境的影響。