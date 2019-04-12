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美國引渡亞桑傑受審　 母國澳洲不介入　但擔心他被判死

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▲▼ 維基解密創辦人亞桑傑 ( Julian Assange)。（圖／路透）

「維基解密」創辦人亞桑傑，被捕後最新面貌曝光。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

「維基解密」創辦人亞桑傑(Julian Assange)躲藏在厄瓜多駐倫敦大使館7年後，周四(11日)被英國警方入館逮捕。亞桑傑是澳洲公民。 澳洲總理莫里森(Scott Morrisont)表示，當局不會介入，亞桑桀也不會有「特別待遇」。外交部長佩恩(Marise Payne)則擔心，被引渡到美國受審的亞桑傑可能面臨死刑。

亞桑傑先是因為性侵罪被捕，後來棄保潛逃。11日即是因違反保釋條件被英國警方拘捕，面臨1年徒刑。 但更嚴重的是， 美國司法部已控告他共謀入侵國防部電腦，要求引渡他到美國受審，並且將於5月2日舉行引渡聽證。

莫里森指出，亞桑傑獲得的領事援助跟其他澳洲公民人一樣，並無特別待遇，並強調引渡「是美國的事」。澳洲領事人員將前往監獄探望亞桑傑。

外交部長佩恩表示，英國已取得美方保證，亞桑傑不會面臨死刑判決。儘管他目前面臨的控罪不會判死，但佩恩擔心美國可能會加控更多嚴重罪名。

另一方面，英國首相梅伊就亞桑傑被捕一事發表意見說：「沒有人能凌駕法律。」2016年美國總統大選民主黨候選人希拉蕊則表示：「他要為自己所做的負責，至少他已被起訴。」當年「維基解密」曾披露民主黨內部電郵，外界普遍認為電郵醜聞是導致希拉蕊敗選的原因之一。

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關鍵字：維基解密,亞桑傑,Julian Assange

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