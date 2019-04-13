亞桑傑躲使館7年「大便塗牆上」　厄瓜多控身心惡化：對他失去耐性

▲維基解密創辦人亞桑傑被厄瓜多指控身心狀況惡化。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

「維基解密」（Wikileaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）因涉嫌性侵案，擔心被引渡到瑞典，躲入厄瓜多駐英國大使館整整7年，卻在日前遭逮捕。厄瓜多表示，亞桑傑7年來身心狀況惡化，一度「把大便塗在牆上」，因此對他失去耐性，決定停止政治庇護。

綜合外媒報導，亞桑傑涉嫌在2010年於斯德哥爾摩（Stockholm）性侵一名女子，遭到瑞典當局發布通緝令。雖然亞桑傑在同年向英國自首，但當時的厄瓜多爾總統柯利亞（Rafael Correa）擔心亞桑傑人權遭威脅，因此讓亞桑傑藏匿於使館，給予政治庇護，一躲就是7年。

直到2017年，厄瓜多現任總統莫雷諾（Gabriel Garcia Moreno）上台，指控艾桑吉頻頻干涉他國內政，一再違反庇護相關條款，切斷他網路也沒用，甚至還在今年1月揭露梵蒂岡文件，「已經對他失去耐性」。厄瓜多內政部長羅默（Maria Paula Romo）則表示，艾桑吉藏匿於使館期間身心健康惡化，脾氣暴躁外，還曾經將大便塗在牆上。

對此，柯利亞批評，莫雷諾是想報復亞桑傑曾揭露他涉貪汙，才讓英國逮捕亞桑傑。俄羅斯政府聽聞消息後，則譴責英國當局「以民主扼殺艾桑吉的自由」。另外，「維基解密」在推特發表聲明，抗議厄瓜多中止對艾桑吉的政治庇護已經違反國際法。