屢次違規丟政治庇護！維基解密創辦人亞桑傑遭逮　滿臉鬍子拉扯畫面曝光

▲ 維基解密創辦人亞桑傑 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）自2012年起藏身厄瓜多駐倫敦大使館，但根據外媒最新消息，他11日在大使館內被英國警方逮捕。厄瓜多表示，因為亞桑傑「屢次違反國際公約與協定」，所以撤回對他的政治庇護。最新現場畫面顯示，滿臉白鬍子的亞桑傑被6名相關人員帶離厄瓜多駐倫敦大使館，中途發生小拉扯，可見亞桑傑相當不甘願離開，但最終仍坐上警方的車子。

BREAK: Full @Ruptly video of WikiLeaks founder Julian Assange’s arrest by British police this morning pic.twitter.com/tdBw1Kbpxn — Barnaby Nerberka (@barnabynerberka) April 11, 2019

厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）提到，亞桑傑是多次違反國際公約，才會撤回庇護。英國警方表示，亞桑傑的庇護被撤銷後，厄瓜多政府邀請他們進入大使館，「亞桑傑將會被關押在倫敦市中心一處警局內，將會盡快出現在威斯敏斯特地方法院（Westminster Magistrates' Court）。」

對此，維基解密官方推特表示，厄瓜多終止亞桑傑政治庇護的行為是非法作為且違反國際法，「亞桑傑並不是走出大使館…厄瓜多的人讓英國警方進到大使館，然後亞桑傑就被逮捕了。」

英國內政大臣賈維德（Sajid Javid）表示，「我可以證實，目前亞桑傑已被警方拘留…我要感謝厄瓜多的合作以及警方的專業精神，沒有人可以凌駕於法律之上。」

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

事實上，亞桑傑是名澳洲記者，2006年創立維基解密，接受世界各地匿名人士提交機密檔案，再發布到網站上，2010年公布了大量美國政府在阿富汗戰爭及伊拉克戰爭方面的機密文件，讓美國外交形象遭受重創。

2012年，亞桑傑年因涉嫌性侵案遭瑞典檢方傳喚，由於擔心會被引渡至瑞典再引渡至美國對其洩密罪名受審，便向厄瓜多駐倫敦大使館尋求政治庇護，儘管後來瑞典撤銷相關指控，但他仍拒絕離開大使館，怕被英國當局逮捕。期間，他數度透過推特表達政治立場，談論議題包括前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）毒害案等事件，讓厄瓜多做出「斷網」的決定。

▼ 亞桑傑被6名相關人員包圍帶離厄瓜多駐倫敦大使館。（圖／路透）