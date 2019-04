屢次違規丟政治庇護！維基解密創辦人亞桑傑遭逮　滿臉鬍子拉扯畫面曝光

▲ 維基解密創辦人亞桑傑 。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

維基解密創辦人亞桑傑(Julian Assange)自2012年起藏身厄瓜多駐倫敦大使館,但根據外媒最新消息,他11日在大使館內被英國警方逮捕。厄瓜多表示,因為亞桑傑「屢次違反國際公約與協定」,所以撤回對他的政治庇護。最新現場畫面顯示,滿臉白鬍子的亞桑傑被6名相關人員帶離厄瓜多駐倫敦大使館,中途發生小拉扯,可見亞桑傑相當不甘願離開,但最終仍坐上警方的車子。

BREAK: Full @Ruptly video of WikiLeaks founder Julian Assange’s arrest by British police this morning pic.twitter.com/tdBw1Kbpxn

厄瓜多總統莫雷諾(Lenin Moreno)提到,亞桑傑是多次違反國際公約,才會撤回庇護。英國警方表示,亞桑傑的庇護被撤銷後,厄瓜多政府邀請他們進入大使館,「亞桑傑將會被關押在倫敦市中心一處警局內,將會盡快出現在威斯敏斯特地方法院(Westminster Magistrates' Court)。」

對此,維基解密官方推特表示,厄瓜多終止亞桑傑政治庇護的行為是非法作為且違反國際法,「亞桑傑並不是走出大使館…厄瓜多的人讓英國警方進到大使館,然後亞桑傑就被逮捕了。」

英國內政大臣賈維德(Sajid Javid)表示,「我可以證實,目前亞桑傑已被警方拘留…我要感謝厄瓜多的合作以及警方的專業精神,沒有人可以凌駕於法律之上。」

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD