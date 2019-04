維基解密亞桑傑遭逮　網友更擔心他的「使館貓」狂問：牠去哪？

▲ 亞桑傑的貓坐在大使館的窗台上。(圖/路透)

維基解密(WikiLeaks)創辦人亞桑傑(Julian Assange)涉入性侵案,躲藏厄瓜多駐倫敦大使館長達7年,因身心狀況惡化,遭厄瓜多停止政治庇護,日前被英國警方逮捕,引發一連串新聞自由及美國司法公正相關的嚴重問題。但比起這些問題,網友更想問的是,那亞桑傑的貓呢?

亞桑傑的子女將這隻貓咪做為禮物送給他、在使館中與他作伴,一起躲避追捕。亞桑傑便在2016年4月為貓咪創辦「使館貓」(Embassy Cat)的帳號,在推特和Instagram上分別擁有3.22萬及7千多名粉絲。

亞桑傑2017年接受《紐約客》採訪時表示,他平常稱這隻貓為「米奇」(Michi,據稱為厄瓜多方言中的「貓」)或「貓斯楚」(Cat-stro,致敬古巴強人卡斯楚)。粉絲們則更習慣叫牠使館貓,在社群媒體上看著這隻擁有水汪汪大眼睛的可愛小貓趴在亞桑傑的肩膀上、和主人的訪客會面。11日當天也不斷有滿懷憂心的網友留言問道,「使館貓的命運會如何?」

不論人們對亞桑傑的看法如何,貓咪的魅力都令人難以抗拒。使館貓的社群媒體帳號其實也算是亞桑傑政治主張的延伸,用以宣傳他的事業、販賣印有貓咪的衣服來募款等等。若這隻貓咪的曝光是為了幫一名棘手的國際逃犯換上一張可愛的面孔,這個方法顯然相當管用。但專訪過亞桑傑的《紐約客》記者曾透露,亞桑傑根本不愛這隻貓,僅將牠視為宣傳工具。

