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快40倍都假的　南韓5G網速「才比4G快4倍」

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▲▼S10 5G手機是Galaxy S系列尺寸最大、鏡頭數最多的機款。（圖／翻攝自三星電子官網）

▲ Galaxy S10 5G手機。（圖／翻攝自三星電子官網）

科技中心／綜合報導

南韓5G網路正式開通，其中兩大電信業者SK、KT正式推出5G網路數據服務，並各自找了SJ、EXO等大勢韓星來體驗，三星GALAXY S10 5G也成為首支提供5G服務的產品。

綜合外媒報導，韓國三大電信業者SK Telecom、KT、LG Uplus早在去年12月就已經啟用5G商用網路，到今年3月期間僅在幾個重點城市啟用5G訊號，直到測試通訊穩定、費率也獲得主管機關核可之後，才在近日正式推出5G服務

隨著電信業者推出5G服務，也紛紛找來大咖韓星代言，SK找來電競明星Faker李相赫、EXO成員伯賢與KAI，以及滑冰選手金妍兒等六位特選客戶背書；KT 5G服務也有包含Super Junior利特、希澈、神童等明星發文分享。

▲▼ 5G。（圖／翻攝自IG） ▲▼ 5G。（圖／翻攝自IG） ▲▼ 5G。（圖／翻攝自IG）

▲ 韓星發文分享KT電信5G網路服務。（圖／翻攝自IG）

此外，三星Galaxy S10 5G正好搭上5G網路正式商用，隨電信業者一推出5G服務，三星也全力支援相關服務，讓外界相當看好S10系列產品今年銷售。

但5G網路實測結果卻不盡人意，根據《日經新聞》記者實測三星Galaxy S10 5G手機，網速一如外界所料速度快於4G手機，從數據上顯示，Galaxy S10 5G可達到每秒193Mbps的連接速度，而4G手機則為每秒47Mbps，兩者速度平均差了4倍，但相較一開始聲稱的40倍網速就差了許多

此外，當實測記者一走出商店後，5G訊號開始閃爍不定，若是走在首爾街頭，30%的時間手機訊號多為顯示4G，而一旦進入地鐵站時則很難收到5G訊號，甚至到了地下室的時候，手機則會不斷轉成4G，由此可見，5G網路儘管快速，不過目前訊號還不穩定

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關鍵字：5G,南韓,網路,SJ,EXO

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