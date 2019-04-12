緊咬李進勇偽造文書　沈智慧公開判決書譏知恥近乎「勇」

記者蔡浩祥／台北報導

立法院內政、司法聯席審查中選會主委李進勇人事案，因國民黨團立委全力杯葛暫緩。繼11日召開記者會揭露，34年前李任台中地院法官時，曾教唆書記官偽造文書後，國民黨立委沈智慧12日再度召開記者會，公開判決書，反譏民進黨為該人事案背書，要李知恥近乎「勇」。

沈智慧公開李進勇案判決書，並提出四問，一是造假筆錄的動機、二是若沒發生偽造文書，會放棄高薪的法官職務、三是按判決書內文，到底是否有偽造文書、四是信用破產，是否還要任中選會主委。

沈智慧指出，日前接獲檢舉，民國74年李進勇擔任台中地院法官時，所審理的一個案子中，指示書記官在言辭辯論筆錄中「虛偽登載」，痛批失去司法公信力，不適任中選會主委。

▲國民黨立委沈智慧。（圖／記者屠惠剛攝）

她指出，經原告律師事後發現，當時他並不在台灣，且有內政部入出境管理局的證明，全案被台中市調查站移送台中地檢處，台中地檢處以偽造文書，涉有刑法216、213條之使公務員登載不實起訴在案。

對此，李進勇直言「當然沒有」，該案無罪確定；所有實質問題 希望在詢答過程中討論與說明，否則 對委員會不尊重。

面對李進勇人事案，國民黨12日提出變更議程，提案修改《中選會組織法》增列「李進勇條款」，訂定規範中選會委員，前3年不能出任黨職、參與公職人員選舉，以及政府機關或公營事業之有給職職務，避免中選會受到政治干預。

▲前雲林縣長李進勇。（圖／記者湯興漢攝）