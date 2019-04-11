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中選會主委人事案遭杯葛　李進勇：給選務機關一個機會

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▲▼內政委員會現場混亂。（圖／記者湯興漢攝）

▲李進勇遭圍挨批「助紂為虐」，中選會主委人事案卡關。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

立法院內政委員會11日邀請行政院秘書長李孟諺列席，審查中央選舉委員會主任委員被提名人李進勇人事同意權案，未料國民黨立委一路阻擋李進勇進會議室，李進勇被一路推擠進不了內政委員會，藍營更痛批李進勇若接中選會主委是「助紂為虐」。對此，李進勇11日在臉書表示，他用心準備資料，卻遭藍營立委杯葛，他呼籲「給選務機關一個機會，莫因杯葛而阻礙改革」。

李進勇表示，他以中央選舉委員會主任委員被提名人的身分，受立法院內政及司法法制委員會邀請，列席配合審查，他用心準備資料，希望在委員會詳細回應委員質詢，卻遭國民黨立委強力推擠、惡言相向，讓他進不了會場，場內國民黨立委對他的批評，他也沒說明的機會。

▲▼內政委員會現場混亂。（圖／記者湯興漢攝）

李進勇提到，國民黨委員質疑，以他的政黨背景和黨政經歷，是否適任獨立機關的中選會職務，這個立場他可以理解，也是做為反對黨國會議員應有的態度，立法院的審查機制，讓被提名人有機會當面接受質詢，說明疑慮，就是因此而設，然立法院部分委員的舉措，使審查會無法進行，恐怕不是國人所樂見。

李進勇指出，中選會依據法律獨立行使職務，為確保其獨立地位，中選會委員具備同一黨籍者，不得超過3分之1，且任職期間不得參加政黨活動，組織法已有明文規定，組織法雖未禁止委員具有黨籍，但行政院長蘇貞昌首次約詢時，就要求採取比法律更高標準，要他主動請求民進黨中央注銷黨籍，黨中央也配合辦理，「這是代表我們內心坦蕩，決心堅定，絕非如委員所說的心虛。」

▲▼內政委員會現場混亂。（圖／記者湯興漢攝）

李進勇提出，也有委員說他接受這個提名就是酬庸，這種說法讓人無法接受，去年九合一選舉綁公投的亂象歷歷在目，諸多修法和選務改革工作亟待推動，明年一月大選時程日日逼近，中選會工作繁瑣，任務艱鉅，責任重大，「感謝蘇貞昌院長的信賴，交待我這個任務，如果你認為這是酬庸，那就大錯特錯了」。

李進勇提及，場內有委員說他當法官時涉及偽造文書案件，「我沒辦法在場內答詢，只好在這裡說，那是一個烏龍案件，無罪定讞。」他誠摯希望，讓他進議場，大家按議事程序走，讓中選會組織盡快完備，明年大選和公投的準備工作能順利進行。

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