貝佐斯向同業下戰帖！「敢不敢跟我們一樣提升最低薪資？」

▲亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）11日向股東發出年度信件，信中他除了概述他透過何種戰略來讓亞馬遜成為世界上最有價值的公司之一，他也向其他零售同業祭出戰帖，看他們敢不敢追隨亞馬遜的腳步，將員工最低工資提升至每小時15美元。

綜合外電報導，貝佐斯在這封給股東的年度信件中提到，他認為亞馬遜之所以會有現在的成功，全部都要感謝「失敗」，他提到過去亞馬遜在經營上層推出一些失敗的產品，但也同時靠著一些成功的產品締造佳績。

除了細數自家公司的豐功偉業外，貝佐斯也在信中公開向其他零售對手下戰帖，「今天我要像我們的零售競爭對手下戰帖（你知道我在說你），你們敢跟隨我們公司的腳步，將員工最低公司提升至每小時15美元嗎？」他甚至提出建議，希望這些公司能將最低工資提升至每小時16美元，並將這項挑戰丟回給亞馬遜，而這麼做，這些公司的員工將會是最大受益人。

貝佐斯也在信中附上他1997年寫給股東的信件，藉此讓投資人了解到他過去是如何成功透過網際網路來發展亞馬遜帝國。而這次貝佐斯並未在信中提到他的離婚事件，顯示出他將私人領域與公司經營領域劃分的相當開，目前他仍是亞馬遜的最大股東，手中握有75％的亞馬遜股份。