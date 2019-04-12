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ShopBack去年營收爆炸成長　獲新一輪13億台幣挹注

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ShopBack宣布獲得最新一輪4,500萬美元投資（圖／業者提供）

▲現金回饋平台ShopBack獲得新一輪資金挹注，將用於優化購物體驗，同時也為合作夥伴建構智能的銷售解決方案。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

現金回饋平台ShopBack宣布獲得最新一輪4,500萬美元（約新台幣13.5億元）資金挹注，由EV Growth、美國最大現金回饋網Ebates, Inc.領投，其他投資者包括基石創投、EDBI和AppWorks之初創投等，累積募資總金額已達8,300萬美元（約新台幣24.9億元）。

ShopBack統計，2018年訂單和銷售金額同比增長250%，700多萬用戶創造了超過150萬筆訂單，為超過2000個合作夥伴帶來近10億美元的銷售金額。此外，也將線上現金回饋服務拓展至澳洲，目前涵蓋7個服務據點，並持續推出新服務，於台灣和越南成立研發中心，擴大對於技術開發的投資。

例如ShopBack在新加坡與Visa和萬事達卡合作，首次嘗試線下現金回饋模式「ShopBack GO」，幫助探索用餐選擇、節省用戶時間、獲得現金回饋等目的之外，也協助餐飲商家分析消費數據。

因此在新一輪資金挹注後，ShopBack預計將用於優化購物體驗、深化並拓展數據分析能力，提供客戶個人化推薦及合作電商精準的商業洞察。此外，也計畫將資金投入關鍵市場的投資與拓展，增強亞太地區消費者線上、線下購物體驗。

而ShopBack是於2016年進軍台灣，目前在台合作夥伴涵蓋各大知名電商，提供綜合性電商、旅遊預訂、時尚美妝、3C家電、美食外送、乘車服務等線上購物服務，尤其主打每次購物可獲得現金回饋，吸引消費者持續回購並跨類別消費，也為合作電商帶來更多不同面貌的新用戶。

ShopBack台灣區總經理隆章琪表示，電商發展在台灣已經超過20年，加上台灣物流、金流發展成熟，消費者對於網路購物的接受度與熟悉度堪稱亞洲區的前段班，電商間的競爭激烈，消費者的購物決策模式複雜，但透過ShopBack跨類別電商平台的銷售方式，除了可以是消費者更快速、方便的購物依據外，同時也能提供電商精準的行銷解決方案。

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關鍵字：現金回饋,ShopBack,電商,網路購物,網購

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