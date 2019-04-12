宏碁紐約「Next Acer」全球發表會　推出全新品牌「ConceptD」創系列

▲陳俊聖宣布推出全新品牌「ConceptD」創系列。（圖／翻攝宏碁發表會／下同）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）在美國紐約時間11日舉辦「Next Acer」全球發表會，會中由全球總裁暨執行長陳俊聖主持，宣布推出全新品牌「ConceptD」創系列，並以高階桌機、筆電、螢幕及週邊配備為主，這個品牌是專為繪圖設計師、影像工作者、工程師、建築師、開發者及其他創作者而設計。

市場盛傳宏碁會在今年的全球發表會中推出全新品牌，果然陳俊聖就宣布推出「ConceptD」創系列，並同步發表系列產品，像是ConceptD 900、ConceptD 500、ConceptD 9、 7、5筆電、螢幕和周邊配件等等，強調精緻、雋永的設計，具備純白色或消光黑外型、琥珀色背光鍵盤，適合專業設計美學工作者。

ConceptD 900是一款為專業人士打造的高效能桌機，內建多達40核心與80執行緒的Intel Xeon Gold 6148雙處理器、NVIDIA Quadro RTX 6000及12個記憶體插槽，最高可擴充至192GB1的ECC記憶體，可同時執行多個複雜與高需求的應用，是製片師、動畫師、產品設計師、建築師最完美的工具。

同時，ConceptD 900也是針對高階運算與繪圖功能需求的理想工具，尤其適用於AI、深度學習開發者。透過絕佳的六個風扇散熱設計，讓空氣可以通過前方的三角形風板，即使在工作量密集的渲染和影片製作運算應用上，也能保持機內空氣流通不致升溫。

ConceptD 500是一款功能強大的桌機，最高可搭載第9代 Intel Core處理器及NVIDIA Quadro RTX 40001顯示晶片，提供更流暢、更快速地進行複雜專案中的高工作負載及多媒體創作，適合希望能在工作中呈現出專業等級的製片師、動畫師、產品設計師與創作者，讓使用者能更專注於創作。

ConceptD 500搭載最新第9代 Intel Core i9 處理器，具備5GHz、8核心及16個執行緒，讓創造者能更快速、穩定的執行工作和專案。多核心處理器可實現單核心的高速度，同時維持低溫和低功耗；內建的PCIe M.2 NVMe 固態硬碟，可用於較大模型和複雜3D渲染的即時演算，讓使用者因應不斷變化的工作負載需求。

ConceptD 9、7、5創系列筆電，具備ConceptD雋永的設計，搭配4K UHD IPS Pantone認證顯示器。涵蓋100% Adobe RGB色域，創作者可以確保使用最精確的、無色差的顏色。採用具有減噪機制的Acer第四代AeroBlade™ 3D風扇，可將筆電發出的聲音維持在40 分貝以下。

ConceptD CM7321K是一款適合2D創作者的32吋顯示器，為因應多數創作者對於精準色彩的嚴苛要求，宏碁推出了ConceptD UHD顯示器系列。具備高達DeltaE <1的精準色彩重現能力，並結合現代俐落的黑色機身即沉穩的木紋底座，這些PANTONE認證的顯示器能有效幫助創作者提升工作效率。

ConceptD OJO Windows Mixed Reality微軟混合實境頭戴式顯示器搭載4,320 x 2,160解析度顯示器、可拆式設計、輕鬆調整使用者瞳距 （IPD）以及白色消光外觀。其專利的整合式音訊系統及 IPD 技術，可確保顯示畫面與使用者雙眼之間保持最適合的距離以提供更清晰銳利的影像，以及更佳的使用體驗。