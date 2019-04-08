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前3個月繳費打8折　宏碁智通「智慧路邊停車系統」進駐台南

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▲前3個月持卡繳費打8折　宏碁智通智慧路邊停車系統進駐台南。（圖／宏碁智通提供）

▲宏碁智通智慧路邊停車計費系統進駐台南。（圖／宏碁智通提供／下同）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）旗下宏碁智通今天（8日）在台南啟用「智慧路邊停車計費系統」，第一階段規劃500個停車位，並從即日起至7月8日推出優惠，只要持悠遊卡、一卡通現場感應繳費就可以打8折，首月使用悠遊卡再加碼打9折、一卡通再打95折，鼓勵民眾多多使用。

台南市智慧路邊停車計費系統第一階段啟用500個停車位，路段分布在台南市東區小東路、林森路及永康區正南五街，主要採車輛偵測、車牌辨識，並自動開單計算停車費。

台南市長黃偉哲表示，目前500個停車位是試辦階段，預計今年會在東區、安平區、中西區設置完成2000個智慧停車格。

▲前3個月持卡繳費打8折　宏碁智通智慧路邊停車系統進駐台南。（圖／宏碁智通提供）

宏碁智通董事長萬以寧表示，這套系統可以解決民眾找尋車位、繳費的不便，民眾只要使用悠遊卡或一卡通，就可以現場付停車費，還可以下載停車大聲公App，直接查找即時路邊停車格位與自動扣款。

同時，為了鼓勵民眾使用，即日起至7月8日推出優惠，只要持悠遊卡、一卡通現場感應繳費就可以打8折，首月使用悠遊卡再加碼打9折、一卡通再打95折，此外，使用停車大聲公App付台北、新北、台中、台南、高雄路邊停車費還享有刷國泰世華卡最高70元的回饋優惠。

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關鍵字：宏碁,宏碁智通,智慧路邊停車計費系統

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