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宏碁發表Nitro 7、5升級版電競筆電　Predator掠奪者推Helios系列

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▲宏碁發表Nitro 7、5升級版電競筆電　Predator掠奪者推Helios系列。（圖／翻攝宏碁發表會）

▲宏碁美國紐約「Next Acer」全球發表會。（圖／翻攝宏碁發表會／下同）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）在美國紐約時間11日舉辦「Next Acer」全球發表會，會中由全球總裁暨執行長陳俊聖主持，並且持續看重電競筆電市場，一連發表Nitro 7和Nitro 5的升級版電競筆電，旗下電競品牌Predator掠奪者更是發表具備獨特散熱效能HyperDrift鍵盤的Helios 700電競筆電。

宏碁這次發表的電競筆電系列最新機種Nitro 7及Nitro 5升級版，其中全新Nitro 7主要是讓休閒玩家與朋友連線時，能兼顧對遊戲高效能的需求，至於Nitro 5升級版系列筆電，則是搭載最新NVIDIA GeForce GTX 顯示卡，顯示器可支援144 Hz螢幕更新率，也就是僅3毫秒的低延遲反應時間。

▲宏碁發表Nitro 7、5升級版電競筆電　Predator掠奪者推Helios系列。（圖／翻攝宏碁發表會）

規格方面，Nitro 7搭載第9代 Intel Core 處理器和最新的NVIDIA顯示晶片，同時設置2個以NVMe RAID 01配置的M.2 Gen 3x4 PCIe SSD硬碟插槽，且最高可搭載32GB DDR4記憶體及最高2TB硬碟容量，為玩家帶來完美的遊戲體驗。

至於Nitro 5升級版則是搭載第9代 Intel Core 處理器、最新 NVIDIA 顯示晶片，以及RAID 0配置的NVMe雙M.2 Gen3x4 PCIe SSD硬碟，最高可搭載 32GB DDR4記憶體，此外，無論是17.3吋的窄邊框，或是提供沉浸體驗的15.6吋80%屏佔比螢幕，均採Full HD IPS顯示器，讓玩家在最喜愛的遊戲中享受逼真生動的畫面。

▲宏碁發表Nitro 7、5升級版電競筆電　Predator掠奪者推Helios系列。（圖／翻攝宏碁發表會）

宏碁旗下電競品牌Predator掠奪者，同樣推出兩款全新的Predator Helios電競筆電，其中Predator Helios 700內含一組獨特的滑動式HyperDrift鍵盤，使空氣可由筆電上方直接流通，玩家可將零組件功能發揮得淋漓盡致。

至於全新設計的Predator Helios 300，搭載採用具Max-Q設計的NVIDIA GeForce RTX 2070，以及最新GeForce GTX 顯示晶片，高規格的硬體配置，適用需要大量運算的工作，包括遊戲、串流、影片播放及相片編輯，搭配前衛俐落的外型，但價格依然平易近人。

▲宏碁發表Nitro 7、5升級版電競筆電　Predator掠奪者推Helios系列。（圖／翻攝宏碁發表會）

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關鍵字：宏碁,Acer,Next Acer全球發表會,陳俊聖,Predator掠奪者,Nitro 7,Helios

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