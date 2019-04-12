宏碁發表Nitro 7、5升級版電競筆電　Predator掠奪者推Helios系列

▲宏碁美國紐約「Next Acer」全球發表會。（圖／翻攝宏碁發表會／下同）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）在美國紐約時間11日舉辦「Next Acer」全球發表會，會中由全球總裁暨執行長陳俊聖主持，並且持續看重電競筆電市場，一連發表Nitro 7和Nitro 5的升級版電競筆電，旗下電競品牌Predator掠奪者更是發表具備獨特散熱效能HyperDrift鍵盤的Helios 700電競筆電。

宏碁這次發表的電競筆電系列最新機種Nitro 7及Nitro 5升級版，其中全新Nitro 7主要是讓休閒玩家與朋友連線時，能兼顧對遊戲高效能的需求，至於Nitro 5升級版系列筆電，則是搭載最新NVIDIA GeForce GTX 顯示卡，顯示器可支援144 Hz螢幕更新率，也就是僅3毫秒的低延遲反應時間。

規格方面，Nitro 7搭載第9代 Intel Core 處理器和最新的NVIDIA顯示晶片，同時設置2個以NVMe RAID 01配置的M.2 Gen 3x4 PCIe SSD硬碟插槽，且最高可搭載32GB DDR4記憶體及最高2TB硬碟容量，為玩家帶來完美的遊戲體驗。

至於Nitro 5升級版則是搭載第9代 Intel Core 處理器、最新 NVIDIA 顯示晶片，以及RAID 0配置的NVMe雙M.2 Gen3x4 PCIe SSD硬碟，最高可搭載 32GB DDR4記憶體，此外，無論是17.3吋的窄邊框，或是提供沉浸體驗的15.6吋80%屏佔比螢幕，均採Full HD IPS顯示器，讓玩家在最喜愛的遊戲中享受逼真生動的畫面。

宏碁旗下電競品牌Predator掠奪者，同樣推出兩款全新的Predator Helios電競筆電，其中Predator Helios 700內含一組獨特的滑動式HyperDrift鍵盤，使空氣可由筆電上方直接流通，玩家可將零組件功能發揮得淋漓盡致。

至於全新設計的Predator Helios 300，搭載採用具Max-Q設計的NVIDIA GeForce RTX 2070，以及最新GeForce GTX 顯示晶片，高規格的硬體配置，適用需要大量運算的工作，包括遊戲、串流、影片播放及相片編輯，搭配前衛俐落的外型，但價格依然平易近人。