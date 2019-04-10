NOVA情報誌／極限輕薄 「型」動新紀元！

圖、文／NOVA情報誌

2019輕薄NB持續逆天蛻變！達成前所未見「公克級」、「釐米極」極致雙成就，大打超微邊框、高顏值工藝，高效之餘電力還衝鋒20小時，行動文商族樂翻天！

「你夢想中的『輕薄NB』長什麼樣子？」要極致輕薄攜帶方便，效能高檔Core i5/i7等級起跳，電力長效足夠操上一整天，還有美到出汁帶出門有面子，吸引對面正妹目光的精品工藝外觀，反正就是極輕、極薄、極美、1公斤以下羽量超低負擔！

只能說，你的夢想很卑微不浮誇！因從今夏起，各大廠「輕薄NB」通通要滿足這些願望，甚至還更超過！一款款全新逆天「夢幻」新機驚豔問世，重新定義何謂「輕薄」二字，大幅超越想像達成前所未見「公克級」、「釐米級」雙11極限新成就；還美力兼具，賦予高效高顏值精品工藝，全面「超微邊框」實現行動小而美；薄刃身軀下電力續航再突破，20小時長效攻頂，甚至加碼沉浸影音體驗，堅固耐用、資料安全性、操作體驗做好做滿…看倌們，有圖有文有真相，速速帶大家一起重新圓夢，見證筆電界新奇蹟！

極致輕薄無限上綱 雙11以下逆天夢幻

「輕薄NB」的存在價值，就是為了降低行動負擔，畢竟外出工作、開會、出差，隨身背包內裝著它，長時間下來2公斤筆電宛如20公斤磚頭般累人；若重量少個1公斤，想必舒坦多多；薄度縮減1公分，攜帶上舒適喊讚，還能直接放進手提包內，輕鬆又愜意。

「科技發展無所不能，筆電極致輕薄無限上綱！」這一兩年來輕薄筆電只能以「大躍進」來形容，工藝外觀屢屢突破物理限制，打破過去輕薄＋高效＋長效電力無法共存局面，且做到很逆天夢幻，甚至一年比一年更變態！

在輕薄NB打下一片江山，堪稱業界輕薄機領頭羊的Acer，去年主推高階旗艦款Swift 7，在14吋觸控螢幕機身下，做到世界最薄0.89公分，超輕1.1公斤，重點薄薄纖細一片，還內建 高效Core i7處理器，給予10小時高電力續航與支援4G LTE全時連網功能…開啟業界「最極致薄刃」工藝新里程，還成為情報誌鑑定團主角，獲得達人們高評價。

告訴各位，這還不是終點與極限！Acer即將在4月上市的2019「New Swift 7」(SF714-52T)，維持1公分內超薄體態外，就連重量正式突破1公斤以下，僅890克重，達到前所未見「公克級」、「釐米級」雙成就，讓人觀之驚豔讚嘆！

Acer宏碁品牌產品行銷企劃部曾智琦指出：「輕薄是趨勢，各家重量與效能都將無止境追求與提升！我們是輕薄機專家，今年持續帶來驚喜，新一代『New Swift 7』改採航太科技用鎂鋰合金材質，讓機身大幅輕量，賦予薄度&重量『雙11』以下新格局，尤其工藝全面性突破有感，電力續航續提升到13小時！」4月會先推出經典黑色款，5月預計接著上「雪白機」，相當時尚漂亮，Acer曾智琦預告。



誠如所言，「New Swift 7」全線工藝突破讓人很「有感」！機身採新鎂鋰合金，強度與剛性提高2-4倍，重量卻減少20%至35%特性，有效將重量壓至「公克級」，甚至還做到比自家熱賣，同為鎂鋰材質的中高階機「Swift 5」之970克更輕巧。尤其新導入三面超微邊框2.57mm，92%高螢幕佔比，讓體積明顯縮小，等同過去11吋機大小（約A4紙張），特別是視訊鏡頭改設於C面鍵盤左上方，並套用特殊「彈壓式」結構，彈起時呈現55度視角，不用時壓蓋隱藏起到保護個人隱私作用，外觀還導入微弧氧化處理技術，讓表層上蓋如瓷器般雅緻高質感，特別是過去讓女性朋友愛不釋手的雪白機將歸隊，屆時勢必引爆話題。

不單單Acer大刀闊斧，諸如Asus、Dell、Fujitsu等大廠同樣在輕薄領域展現實力與企圖。Fujitsu主打的「LifeBook U938」在13.3吋全金屬機身下，亦突破1公斤障礙，還做到比一雙鞋更輕的「799克」，甚至Q2可望推出6百多公克超級羽量機；Asus ZenBook系列機重量皆壓至1公斤左右，並配置顯卡與更大鋰電池，電力續航高達15小時，甚至預告今年新機持續在貼心體驗帶來多項創新與巧思。毫無懸念的，2019年各家輕薄NB的「發展競賽」更火如荼上演，共同目的就是要讓行動商務族更幸福，到底哪些個幸福法？就讓我們繼續看下去！

美力兼具高顏質精品 超微邊框最佳化體驗

輕薄筆電為「行動」而生，有了輕薄高攜帶便利性，當然還要不斷追求「更美、更小」，外觀著重質感與專業吸睛度，讓使用者就像帶著精品出門，個人形象大加分，且不單「好看頭」，還要裡外兼顧，操作體驗一級棒！

想要讓筆電做到「小」而美，關鍵點在「極窄邊框」，藉由更高螢幕佔比讓機身變小，好消息今年各家幾乎都朝更窄的「4mm下超微邊框」挺進，像是剛剛提及Acer新「New Swift 7」，就內建2.57mm三面微邊框，達92%高螢幕佔比。告訴各位，一向以「超窄邊框、最小機身」聞名的Asus，4月全將登場的13.9吋新機「ZenBook S UX392」，在更纖細2.5mm三面超微邊框下，給予97%超高螢幕佔比，甚至Core i7效能下還內建nVIDIA M150 2GB顯卡！



Asus華碩電腦筆電產品事業處產品經理謝宛諭談到：「ZenBook輕薄系列優勢在於『美．力兼具』，輕薄漂亮還擁有高效能！當輕薄達到一定行動標竿後，我們開始思考如何讓效能更強，產品體驗更好，畢竟一台筆電用兩三年以上！猶如最新『ZenBook S UX392』，透過超微邊框設計，成功將機身更精巧化，更易放進包包內攜帶，搭配全新改良獨特ErgoLift轉軸，打開時提供最佳傾斜角度，並突顯螢幕無邊際視感與打字舒適性，同時能提升散熱能力與音效共鳴表現！」特別是創新的「上邊框微突工藝」，巧妙讓視訊鏡頭保留，同步造就窄邊框＋視訊角度＋開闔易操作三大完美特色，Asus謝經理強調！

是的，自古忠孝難兩全！過去輕薄機追求小巧，套用三面極窄邊框，螢幕上視訊鏡頭只好放置下方，然而視角卻非一般人愛用或慣用，開會視訊或網紅直播需不斷喬角度，頗讓人詬病。然而細節藏在魔鬼裡，「ZenBook S UX392」在上螢幕上中間處做「淺瀏海」創新工藝，將視訊鏡頭巧妙置頂，兩全其美兼顧視角與高螢幕佔比，尤其這一體成型金屬微凸區塊另一巧思，剛好能讓單手開闔時更順手，更好施力，能在咖啡廳以優雅動作緩緩打開，讓氣質瞬間爆表！

Asus謝經理續聊，我們不汲汲追求極度超薄，而是尋求最佳輕薄與操作平衡點，因太過薄刃將犧牲鍵盤行程，對華碩來說使用者鍵盤敲打手感相當重要！「ZenBook S UX392」在薄1.29公分、輕1.1公斤下，仍提供很好鍵盤手感，儘管規格數字上看似不如競品，但就以內建顯卡機而言，仍是目前市面上13.9吋中最輕薄款，重點還提供達15小時長效續航。



尤其承續ZenBook 傳統，工藝美學上同樣下功夫，無論上蓋或C鍵盤面皆用整片金屬CNC切割而成，機身俐落堅固扎實，並維持現代感，保留ZenBooK同心圓髮絲紋處理標誌，外觀還採全新「烏托邦藍」色系，光線下讓金屬色澤散發淡淡銀藍色暈，走低調奢華科技質感路線。

針對女性時尚市場或想讓筆電帶出門更吸引目光，Asus既有熱賣款「ZenBook S UX391」，在保有各項輕薄特色與舒適獨特ErgoLift轉軸設計外，一併提供皇家藍/酒紅色/玫瑰金等多種色系；透過表面同心圓40道處理工序，突顯耀眼絲綢光澤與細緻精品級做工觀感，尤其酒紅機搶眼高顏值，工作跑趴兩得宜，推出至今深獲都會粉領族愛戴。



電力攻頂衝破20小時 黑科技感官沉浸體驗

更極致輕薄，更棒產品體驗，更美型高效，當然還要有更長效電力續航！畢竟出門在外，工作到一半沒電，或簡報前發現電力不足絕對讓人焦慮；況且號稱為輕薄機，隨身還要多帶充電頭，勢必讓心情不美麗。

這幾年來輕薄機電力續航，一路從個位成長到二位數，目前10小時幾乎成為基準，相比過去大幅提升，然而實際使用打個八折，加上又拿來追劇或打遊戲，想確保從早到晚一整天電力充裕無虞，仍有些勉強。

好消息號稱業界小鋼砲的Dell XPS系列，去年輕薄旗艦機「XPS 13-9370」搶先挺進三面4mm超微邊框領域，當時還榮登世界最薄邊框筆電殊榮，且薄薄一片內搭八代Core i7處理器與4K高解析面板，誇張是喊出驚人的19小時46分鐘高電力。更棒是2019年新升級款「XPS 13-9380」，電力再突破！加碼帶來21小時超高續航與多項嶄新進化科技！



Dell荷蘭商戴爾區域產品行銷經理林佩儀談到：「今年Dell所有系列都走輕薄路線，我們以『行動』來定義產品與核心研發理念，包含高階輕薄XPS系列、主流型inspon 5000系列、二合一翻轉機Latitude 7400系列等皆搭載三面窄邊框，務求輕薄之餘還要『小巧』，更方便行動使用，例如搭高鐵時能放椅桌上，旁邊還有足夠空間能置放咖啡；同時藉由Dell龐大技術研發團隊，妥善運用填充度，塞入更大鋰電量，成功與行動所需高續航相輔相成，特別是凌駕競品搭載多項黑科技與更逼真視聽覺沉浸體驗！」我們要讓行動商務族感受Dell的誠意與獨特，當用過後就回不去，Dell林經理笑談！



據悉這全新「XPS 13-9380」年初榮獲CES創新大獎，外觀採陽極氧化鋁機身、碳纖維掌托材質，標榜堅韌耐用質輕1.2公斤，薄度1.16公分，最薄處僅7.8mm；考量輕薄機出門放背包，通勤中容易受壓迫扭曲變形，通過17項軍規標準STD 810可靠性測試，並針對轉軸做強化，能輕易一手開闔。尤其別於上代視訊鏡頭置放螢幕下方，這代特別將上邊框微幅擴增1.9mm，成功讓新研發的「超微型2.25mm視訊鏡頭」置頂，讓直播或視訊更方便，且這顆微型鏡頭4片玻璃成像結構與手機同等級，能精準對焦與提供更好降噪品質！



尤其機身輕薄小巧，仍保留足夠接駁端，並承襲上代創新的NASA專用「GORE塗料散熱技術」，跟坊間很多GORE-TEX衣服一樣師出同門，透過表層多一道GORE塗料低於空氣導熱等級特性，達到表面快速均勻散熱，搭配內部雙風扇與熱導管，讓筆電在八代Core i7-8565U（4.5GHz）效能下，不因溫度過高降頻，維持運作高穩定。

特別是13.3吋IPS廣色域高亮度螢幕，搭配專業進化版「Dell Cinema Pro沉浸體驗」視聽覺優化系統，在新增的杜比Dolby HDR解碼顯示技術支援下，提升10倍暗部細節層次與40倍亮度對比表現；同時藉由格萊美大獎肯定的Waves MaxxAudio Pro專業音效技術，強化音量功率擴大，讓高音明亮清晰，低頻動態延伸性更好等錄音室等級聆聽效果，輔以NX 3D 7.1聲道360度環繞，出門在外接上耳機，看電影、追劇或影音娛樂更為過癮。

當然除這款21小時續航的「XPS 13-9380」，Dell在 3月新上市的二合一翻轉系列「Latitude 7400」，14吋超微邊框螢幕與1.35公斤輕盈體態，電力續航達到更高26小時；甚至日系大廠Fujitsu推出的「LifeBook S938」，13.3吋螢幕&1.19公斤輕薄，電力更來到27小時；且據消息Asus今年也可望推出24小時高電力機型。這意謂輕薄筆電正式跨入20小時高續航世代，怎麼操、怎麼用都可安心撐滿一天！

輕薄耐用接駁齊全 掌靜脈安全辨識

輕薄機電力來到27小時已讓人匪夷所思，若一款13.3吋羽量機僅799克、薄1.5公分，機身卻保留完整接駁端，甚至配置RJ45實體網路端你相信嗎？「怎麼可能，光RJ45插頭就有1.2公分，還不包含機身外框與上蓋厚度…」別懷疑，來自日本純正血統的Fujitsu「LifeBook U938」，不但神奇達陣，還帶來高度堅固耐用性與超越指紋辨識的獨家安全資料防護！

Fujitsu台灣富士通產品暨服務事業處劉家華談到：「Fujitsu系列筆電堅持日本原裝製造，品質與耐用度備受肯定，主打的『LifeBook U938』、『LifeBook S938』等輕薄機，機身輕盈美型，電力高續航強，還經耐震掉落嚴格防護測試，能承受單點35公斤壓力，上蓋200公斤耐壓，76公分高度跌落等行動堅固性，讓商務族使用更無後顧之憂。」



尤其在薄刃體態下，凌駕業界唯一保留所有接駁端，包含商務人士需要的USB Type-A、Type- C端與標準版HDMI，能直接連接顯示器或投影機；機身左側多配置晶片讀卡機，迎合公司登錄電腦需插晶片需求；特別是透過『獨特拖拉隱藏機構』，將RJ45實體網路端巧妙內置機身，使用時拉開，不用時放回隱藏，兼顧薄度與接駁，讓使用者出門無需帶任何外接線材；尤其『LifeBook S938」還內建熱插拔光碟機，不用時可置換成電池槽擴添電力，達到業界最高27小時長效標竿。重點搭載的獨家專利技術『PalmSecure掌靜脈辨識』，誤判率比常見的指紋辨識低上100倍，提供更完善隱私資安與快速偵測便利性，Fujitsu劉家華強調！



確如所言，這「PalmSecure掌靜脈辨識技術」，就是透過每個人獨一無二的掌內靜脈圖像與紋路等生物特徵做辨識；只要將手掌置放晶片上方5-10公分，即能快速感應偵測，短短一兩秒便能快狠準準確解鎖。相較於指紋辨識掃描以指紋方式偵測，有時會出現誤判，這掌靜脈辨識深層掃描掌內靜脈甚至血液流動，即便將手砍掉去複製掌紋，也無法開啟（因無血液流動），是目前生物辨識機制中安全性最高，且採非接觸性，更不會留下指紋或DNA。



「安全、品質穩定、耐用，真正為商務人士量身，還能幫客戶做專屬客製化！」Fujitsu劉家華續聊，Fujitsu研發、設計、製造百分百都來自日本工廠，能依客戶需要訂製功能規格，包含可自選拿掉視訊鏡頭、掌靜脈辨識晶片或各式接駁端，亦能針對CPU處理器、DRAM記憶體、SSD固態硬碟做升級，想換成觸控式面板也行，重點提供「小量」接單，只要5台數量就能客製，前提需等待4周交機時間，當然日後各項服務保固比照量產原機。



除滴水不漏的Fujitsu，諸如Acer最新「New Swift 7」與Dell 2019升級機「XPS 13-9380」，同樣內建指紋辨識安全解鎖技術，且特別將晶片整合電源鍵上，開機時按壓同步解鎖。只能說，今年新機無論外攜堅固性、操作與資料安全上皆考量更精細，對於使用者來說絕對樂觀其成！

智能科技翻轉多工 服務升級完美保固

還沒完喔！時下智能科技當道，輕薄筆電當然也雨露均霑，盡可能滿足文書&商務使用上各項需求，並巧妙結合轉軸應用，帶來翻轉變形等多工應用。

誠如 Dell今年新加入的二合一翻轉機系列「Latitude 7400」，很大特點搭載全新研發智能「Express Sign-in感測技術」，優點1公尺內偵測到使用者靠近時，約1秒内自動喚醒系統讓螢幕亮起，並能搭配Windows Hello臉部辨識做快速系統登入；當暫時離開休息時，辨識已離開座位，自動鎖定關閉螢幕延長續航並保護資料安全，這也是讓「Latitude 7400」能達26小時長效電力主因之一。同時採用可變阻尼轉軸，能180度平躺外，還針對變形多工需求，提供360度翻轉與筆電、帳篷、直立、平板等使用模式。



Asus在3月初也推出世界最小翻轉筆電ASUS「ZenBook Flip 13」，機身輕1.3公斤、薄1.69公分，採四面NanoEdge窄邊框螢幕，螢幕佔比高達90%，透過360度軸承順暢無段式翻轉，任何角度都能穩固支撐顯示器，並調整最佳角度位置；且配備後置鏡頭，翻轉後的筆電能像平板擁有前後雙鏡頭拍照功能。同時支援ASUS Pen與Windows Ink手寫筆系統，能隨意繪畫、書寫或編輯截圖，尤其跟自家「ZenBook 13/14/15」系列輕薄機相同，鍵盤下方皆內建獨家NumPad虛擬數字觸控板，提供傳統觸控板&快速切換虛擬數字鍵雙重功用，兼具科技與實用性。



當然，針對重要的服務保固，各家亦不惜投入成本資源要做好做滿。Asus全省提供13家皇家俱樂部服務據點，6家特約服務中心，帶來2年全球保與免下車取送貨服務，首年更新增「完美保固」，就算筆電不小心被車子輾過等人為損壞，最多只需負擔20%維修費用，其餘80%由Asus吸收。



Dell全系列提供「鼎極保固」，提供2年保固，全天候24小時專人服務，免費到府收送等，且還能指定地點服務，對女性同胞很安全，尤其「XPS13」等高階系列還升級「完美鼎極保固」，主打意外損害保固，只要非人為故意造成的損壞，經工程師判定後可免費維修，舉例不小心跌落或打翻咖啡等液體等。Fujitsu也針對高階「LifeBook U9/S9」系列，提供更高的三年保固，期間內維修還附有貼心備品服務，會先將硬碟轉移到備品筆電上，不影響用戶的工作與作息。



看到這，相信不少人心中感嘆，當初為何這麼早買NB，尤其看到各家2019新機逆天蛻變，更極限輕薄、更行動小巧、更長效電力與智能實用！老話一句，先買先享受，後買不吃虧，只能說，未來各行各業的行動族更愜意樂開懷哩！

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