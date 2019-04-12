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【解密迷信4】藉宗教之名！無良師父性侵女信徒　律師：改名換地繼續執業

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▲宇軒法律事務所廖芳萱律師。（圖／記者黃心瑀攝）

▲宇軒國際法律事務所廖芳萱律師。（圖／記者黃心瑀攝）

記者徐溱謐、黃心瑀、林書荷、陳怡伶／專題採訪報導

宗教和民俗信仰在台灣人的生活中無所不在，深深影響著大多數人，也不時聽聞有人利用宗教之名，任意詐取財物或侵犯他人。宇軒國際法律事務所律師廖芳萱接受《ETtoday新聞雲》採訪時，分享了一些與宗教相關的業界案例，也簡單地針對去（2018）年底提出的《宗教基本法》草案分享她的看法。

廖芳萱律師說，聽過一些案例是因為宗教或民俗信仰被性侵，有些人因為怕被加害人報復，或是難以蒐集足夠證據等原因，最後放棄提出告訴，但也有人在證據確鑿的情況下，成功打贏官司，讓加害人被判刑入獄；不過由於大多數的宗教場所都沒有政府立法設立，即使判決有罪，也有可能換個名字改個地方繼續執業。

請繼續往下閱讀...

▲桃園市邱姓男子與未成年女友同居，女友指控邱暴力性侵還強拍裸照，逼迫簽下協議書支付5萬元，桃檢調查年餘查無實據偵查終結，以罪嫌不足不起訴。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲有些不肖師父會利用信徒的宗教迷信趁機侵犯。（圖／Unsplash）

師父在信女背後畫符時，趁機拉起內衣襲胸

2年多前桃園一名女子因為生活不順到神壇問事，師父告訴她是因為風水不好，便一同前往女方的住處看風水；師父趁著用毛筆在女方背後畫符的時候，將女生的內衣拉起來撫摸她的胸部，女方制止後，更以不尊重神明為由，將受害人推倒在臥房中，企圖以手指侵犯女生，經過偵查後，該名師父因強制性交未遂，處有期徒刑2年。

算命師藉驅魔之名假意催眠，性侵得逞

另一個案例是10多年前有一個女生到台北市的命相館算命，算命師告訴她身上有許多鬼魅纏身，要到她家裡幫她驅魔，進入房間後假裝幫她催眠，說她下體有問題，必須以密宗方式去除，恣意撫摸該名女子的下體，而後脫去2人的衣物，性侵得逞，最終該名算命師以強制性交罪，處有期徒刑3年6個月。

除了性侵的案例之外，廖芳萱律師表示，實務上也有以宗教之名行詐欺之實的案例，但詐欺的舉證較不容易，通常都要多人名被害人串聯起來，或是偷偷錄音，且金額高達一定的數目，「要有錄音或證人，還要有匯款紀錄或收據。」此外，當詐欺內容涉及資格或特殊事蹟時，也較容易認定為詐欺。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲法律可以約束宗教，亦能保障宗教不受政治力量干預。（圖／pixabay）

《宗教基本法》讓宗教凌駕於法律之上？

宗教和民俗信仰的意義在於給人安定心靈的力量，卻有人利用宗教危害他人，以獲取個人利益；宗教和法律皆是社會中的規範，有形和無形地約束人們的行為，兩者間相輔相成，維持社會秩序，同時也彼此相互牽制；法律可以保全宗教不被政治侵犯，亦能在宗教被不肖人士濫用時，制裁危害他人的宗教行為。

法律能夠制裁以宗教之名侵犯他人權益的行為，也可以提供宗教不被政治操控的保障。去年10月，跨黨派立委提案連署《宗教基本法》草案，希望能保障《憲法》中的宗教信仰自由，讓我國的宗教自由保障法制與世界先進國家接軌，但因為許多人質疑該法案過度擴張宗教權力，目前主要提案人已經撤案。

廖芳萱律師認為，《宗教基本法》草案內容大部分都是「訓示規定」，目的在於保障宗教自由，並不會因為通過這個法案，就讓宗教凌駕於法律之上，以宗教之名的非法行為也不會因此就有阻卻違法的事由，一切的宗教行為仍需受到一般法律的規範。但由於目前草案內容仍不夠完善，應參酌各方意見後訂定為宜。

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關鍵字：解密迷信,宗教,迷信,民俗,律師,廖芳萱

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