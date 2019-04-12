▲最放鬆的沐浴乳！美麗神助攻，肌膚保濕Q彈有秘密！（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲散發淡淡清香，自然系女孩當道！（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者吳思瑤／台北報導

就是喜歡香香！大部分人洗完澡最喜歡聞自己身上的味道，所以在選擇沐浴乳時，會特別挑選香味，不過現在已經不流行身上有過重香氣，讓人覺得太刻意，改走小清新路線，散發淡淡清香才是王道！

▲Bioré淨嫩沐浴全系列採用日本創新研發的溫和礦物潔淨配方，讓肌膚維持自然潔淨。

Bioré淨嫩沐浴乳跟上這波自然系風潮，全新推出無添加、色素及Parabens防腐劑的溫和保濕型沐浴乳，綠色包裝充滿自然風格，「茉莉與鼠尾草香」清新紓壓，讓沐浴時光平衡舒緩一天的疲憊。Bioré淨嫩沐浴全系列採用日本創新研發的溫和礦物潔淨配方，讓肌膚維持自然潔淨，輕鬆搓出細緻的保水泡泡，洗完澡後肌膚會顯得特別保濕、不緊繃！

▲▼Bioré淨嫩沐浴乳推出全新無添加、色素及Parabens防腐劑的溫和保濕型沐浴乳「茉莉與鼠尾草香」。

Bioré最新推出的新品剛好搭上今年ETtoday野餐日，在大草原上打造一台天然花園車，佈置起來就像網美花園一樣，不少女孩看見都說：「這台車太好拍，直接先拍100張」，吸引現場民眾排隊打卡，只要上傳照片、Hashtag，就可以免費獲得鼠尾草水果茶茶包一組！這次錯過也別擔心，即日起推出Bioré天然花園車巡迴，等你來拍網美照！

▲▼即日起推出Bioré天然花園車巡迴，準備來當網美拍照打卡囉！

Bioré淨嫩沐浴乳包含多種日式精緻的花香與果香調，針對不同膚質調配出不同配方，包含清爽型、保濕型、潤澤型，可以依照自己的膚質選用。洗起來乾淨舒爽不黏膩，在洗後肌膚還是保有水嫩。新品茉莉與鼠尾草的香味聞起來自然舒服，試聞民眾都說：「聞起來很清香」、「洗完澡一定很放鬆」。想獲得森林系女孩稱號就靠它啦！各大量販店、個人用品店、藥妝店都買得到，優惠價格請洽詢各通路。

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