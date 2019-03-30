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好康免費大放送拿到手軟　東森3大攤位野餐日人氣爆棚

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▲▼2019野餐日-東森購物（圖／記者張一中攝）

▲每年參與好朋友野餐日的東森購物，今年攤位現場布罝走年輕活潑路線，準備了大人、小朋友喜愛的棉花糖免費發送之外，還有眾多好康要讓大家帶走。（圖／記者張一中攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

一年一度「ETtoday好朋友野餐日」又來了！今年在大直美堤河濱公園舉辦，現場攤位吃喝玩樂通通有，還能夠聽歌看表演，活動一早就有人到場卡位。這次攤位陣容比往年盛大，其中東森購物聯合自然美、草莓網、東森房屋，設計好玩的任務闖關遊戲，祭出折扣優惠、面膜等好康大放送，使得活動開始沒多久，就擠進大批人潮一起互動同樂。

東森購物每年參與好朋友野餐日不缺席，今年為了吸引更多年輕會員加入，攤位活動設計走活潑路線，以「白日夢棉花糖」為主題登場，特別找來購物專家孫沛與俏麗甜心王俐人到現場與大家玩遊戲送好禮，可愛的吉祥物得意狗也一起來野餐，而得意狗一現身，立刻引來人群圍觀，小朋友看到之後，更是搶著與牠拍照，讓孫沛、王俐人笑說自己成了孩子王。

▲▼2019野餐日-東森購物（圖／記者張一中攝）

▲▼2019野餐日-東森購物（圖／記者張一中攝）

▲▼2019野餐日-東森購物（圖／記者張一中攝）

▲「ETtoday好朋友野餐日」一大早就湧進滿滿人潮，東森購物把握機會宣傳與年輕朋友互動。

此外，完成任務將有棉花糖、優適活敏捷膠原錠、優適活靚亮葉黃素好禮3選1，拍照上傳照片至FB/IG並且#東森購物購好購幸福，立即贈送東森獨家環保飲料提袋，掃QR CODE加入東森購物即可獲得50枚東森幣，讓攤位超夯擠滿人潮，等著把滿滿好康帶回家。

▲▼2019野餐日-東森購物 。（圖／記者張一中攝）

▲東森購物、自然美、草莓網祭出眾多好康，吸引許多民眾前往攤位玩遊戲。

▲▼ 2019野餐日-東森購物（圖／記者張一中攝）

▲東森購物專家孫沛、俏麗甜心王俐人以及可愛的吉祥物得意狗一起來野餐，立刻被人群包圍，紛紛拿出手機拍照。

▲▼2019野餐日-東森購物（圖／記者張一中攝）

▲實用、好看的環保飲料袋，是大家打卡想要拿到的獨家好禮。

▲▼2019野餐日-東森房屋。（圖／記者張一中攝）

▲王令麟重掌東森房屋經營權，表示3年內要讓東森房屋重返房仲界第2大，這次也趁著野餐日讓更多人認識東森房屋。

▲▼ 2019野餐日-草莓網（圖／記者張一中攝）

▲草莓網攤位上可以看到可愛的草莓布置，成為野餐日上的最萌攤位。

跨境美妝網站「草莓網」主打莓好時光攝影棚，攤位上擺放著許多可愛的草莓小道具，吸引路過民眾目光、駐足停留，拿起手機等著拍張超萌自拍照，還有小朋友拉著媽媽到背板前猛拍照作為紀念。為了讓更多人認識草莓網，現場活動特別推出加入LINE好友，即可獲得200元折扣碼，不限金額可折抵之外，就算沒有到野餐日現場，今（3/30）透過LINE購物也有LINE Points 10%回饋。

▲▼ 2019野餐日-草莓網（圖／記者張一中攝）

▲▼ 2019野餐日-草莓網（圖／記者張一中攝）

▲最萌攤位吸引路過民眾目光，拿起手機拍照，同時掃QR CODE加入會員。

▲▼2019野餐日-自然美。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 2019野餐日-東森購物（圖／記者張一中攝）

▲東森自然美在活動現場大放送精華乳、面膜，成為姊姊妹妹必逛攤位之一。

東森自然美第一次到野餐日擺攤，人氣同樣爆棚，現場除了可免費獲得美肌拍貼照一張，粉絲團按讚也可選擇拿NB-1青春強效保濕舒敏精華乳8g，參加FB粉絲團貼文活動還有機會抽中價值2800元的NB-1活膚緊實課程，另外，掃QR CODE按讚PS美美妍粉絲團即可獲贈PS面膜，許多姊姊妹妹衝著這些好禮，紛紛擠進攤位開心體驗，就算要排隊，也不能放過可以變美的機會。

▲▼2019野餐日-自然美。（圖／記者張一中攝）

▲東森自然美把拍貼機搬到現場，免費讓民眾拍照，之後可以把照片帶回家作為紀念。

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關鍵字：2019野餐日,東森購物,自然美,草莓網,東森房屋,ETtoday好朋友野餐日

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