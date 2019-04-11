限時「買3送1」！正宗抹茶甜甜圈爆熱銷　Mister Donut再推第2波

▲Mister Donut推出限時買三送一優惠。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

看好台灣消費者喜愛抹茶，Mister Donut找來日本百年名店「祇園辻利」合作，推出抹茶系列甜甜圈，吸引不少網友矚目。而本周也再接再厲推出第二波限時活動，可享買三送一優惠。



Mister Donut與祇園辻利合作推出六款不同抹茶甜甜圈，自開賣以來銷售超乎預期，每天吸引上萬消費者前來品嚐。其中，又以外表沾附著新鮮翠綠的抹茶巧克力最受歡迎。

Mister Donut指出，除了推出抹茶季第二彈甜甜圈外，還結合可可旋風系列甜甜圈，推出限時限量買三送一活動，自4/12至4/14期間，至全台門市購買四個甜甜圈（需含一個指定品），即贈送價低的一個。

另外，COLD STONE則與宇治抹茶合作，自4月12日推出限量「宇治雪莓」新品經典冰淇淋；同時也推出升級版的「珍藏鐵觀音」新品經典冰淇淋，以及「紫光莓戀」新品經典冰淇淋。

COLD STONE表示，「抹茶主題季」已成為年度的熱門指標，而今年更強化茶香的結構選擇，以日本京都宇治抹茶、台灣木柵鐵觀音茶為冰淇淋基底，並搭配多種異國佐料。為歡慶新品上市，於4月12日至4月14日限時3天，推出中杯以上冰淇淋「第二杯50元」活動。