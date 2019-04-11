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超胸女主播遊賞螢秘境　激推六星級度假露營車

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▲▼超胸女主播遊賞螢秘境　激推六星級度假露營車 。（圖／京璽行銷提供）

▲超胸女主播遊賞螢秘境，激推六星級度假露營車 。（圖／翻攝自李思瑾臉書，下同）

生活中心／綜合報導

最夯台劇「我們與惡的距離」熱播中，其中參與演出的新聞女主播李思瑾日前與好友到苗栗呼啦莊園露營區度假，正巧遇到山上螢火蟲大爆發，讓從小在都市生活的李思瑾直呼：「在六星級露營車裡放鬆度假的夜晚，盞盞螢光點亮夜空，讓炎熱的夏夜也瞬間變得好浪漫！」

▲▼超胸女主播遊賞螢秘境　激推六星級度假露營車 。（圖／京璽行銷提供）

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李思瑾po文表示以往只知道看螢火蟲要到新竹內灣，沒想到這回在苗栗獅潭山上的露營車園區裡，看到的螢火蟲數量多到像銀河圍繞在身邊，美得讓人難以忘懷！加上豪華露營車裡設備齊全，包含獨立筒床墊、乾濕分離衛浴、電視、冰箱和冷暖氣空調應有盡有，只要帶著輕便行李就能優雅入住。

▲▼超胸女主播遊賞螢秘境　激推六星級度假露營車 。（圖／京璽行銷提供）

最棒的是，床鋪正上方有著長達180公分的電動天窗，躺在床上就能數星星，業者表示曾有幸運的遊客就在露營車裡看見流星，讓李思瑾興奮的抱著枕頭在床上滾來滾去說：「根本是六星級飯店吧！」

▲▼超胸女主播遊賞螢秘境　激推六星級度假露營車 。（圖／京璽行銷提供）

呼啦莊園經理楊千慧指出，螢火蟲一直以來都被視為水質及環境的指標昆蟲，必須有乾淨水源、完整生態環境、無光害，才能繁殖下一代，苗栗每年的春末夏初，大約3月底至5月中旬，是最適合觀賞螢火蟲的季節，尤其在園區內每到晚間7、8點是螢火蟲大爆發的時刻，成千上萬的「火金姑」大舉出動，絕對是今夏賞螢的最佳秘境！

#螢火蟲秘境 #六星級露營車 #呼啦莊園 #苗栗獅潭 #網美IG打卡點 #女主播 #李思瑾

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