女求復合持刀躺進浴缸放水　前男友逃出報警…她反鎖門割腕

▲洪姓女子至男友住處尋求復合不成，竟在男友住家割腕自殺，歸仁警方會同消防隊員破門，將洪女送醫救治即時挽回生命。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區一名洪姓女子，至男友住處尋求復合不成，竟在男友住家割腕自殺，歸仁警方獲報後會同消防隊員破門，將奄奄一息洪女送至成大醫院救治，即時挽回一條生命，阻止撼事發生。

歸仁分局仁德分駐所警員陳竑安、周佑霖、徐慈霟，於4月7日深夜巡邏時，接獲民眾報稱有女子割腕自殺，員警即刻趕抵現場。到場後報案人陳民告知員警，前洪姓女友至住處尋求復合未果，竟藉酒意以美工刀割其右手腕動脈以死相逼，陳民見狀立即打電話報警。

員警除通報119派遣救護車外，並陪同報案人上樓安撫洪女，未料大門竟遭反鎖，員警隨即與現場消防隊人員以破壞器材破門後，立即進屋查看，發現有大灘血跡由浴室門口流出，卻未見洪女身影，員警決定衝入浴室查看時，卻發現洪女將自己反鎖浴室內，員警恐洪女命在旦夕，直接撞門而入，在浴缸內看見洪女將整個身體浸泡於熱水內生命跡象微弱，甚至一併引發氣喘，情況萬分危急。

處理員警深知此案猶如與死神賽跑，當下立即將洪女抬上救護軟墊，由救護車送往成大醫院急救，送醫途中儘管洪女生命微弱，仍試圖抵抗警消救護，幸有員警陪同戒護至成大醫院，避免其再次尋短而有自殺自傷之情事。

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