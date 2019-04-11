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Dyson V11無線吸塵器台灣開賣　售價比日本還便宜

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▲Dyson V11。（圖／Dyson提供）

▲Dyson V11在台開賣，部分包裝售價比日本還要划算。（圖／Dyson提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

知名英國家電Dyson旗下最新無線吸塵器產品V11，今（4／11）在台正式發表，台灣售價也隨之曝光，售價22,900元起，但值得關注的是，所配置具有感測器的新型Torque吸頭的台灣包裝，日本地區並未販售，而且其全配（配有2個主吸頭）包裝售價，竟比日本售價還要便宜，想買新款Dyson吸塵器的消費者，不用辛苦到日本帶貨了。

新一代V11與上代V10最大不同，便是新增LCD螢幕，可以顯示目前吸力模式與電池電量，讓使用者不會有用到一半突然沒電的狀況，透過螢幕下方單一按鍵，還可選擇節能、自動、強力3種模式，切換到「自動」模式下，搭配新型的Torque吸頭，機身會透過吸地阻力來判定是否需要增加吸力強度。

▲Dyson V11。（圖／Dyson提供）

▲機尾新增LCD螢幕，可顯示機身狀況，也能從下方按鍵切換吸地模式。

這樣的設計可避免在一般不需強力模式就能清潔的硬地板材質，使用者仍以MAX模式使用，導致電力與電池的損耗，此外LCD螢幕也會通知阻塞、提醒清理濾網等訊息。

而V11比上代增加25％的吸力，但因加上LCD螢幕的重量，整體重量也比V10要重，台灣4／11正式上市，依包裝吸頭不同，售價從22,900元起至24,900元不等。相較於日本售價，在全配包裝的選擇，台灣26,900元的價格，比起日本當地101,520元日幣，折合約27,900元，相比之下，台灣還比日本便宜1,000元。

▲Dyson V11。（圖／Dyson提供）

▲Dyson V11搭載有偵測器的新型Torque吸頭，可依不同地板材質調節吸力。

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關鍵字：dyson,吸塵器,V11,日本,台灣

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