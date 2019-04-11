15歲女高中生曠課爆出畸戀　愛上53歲大叔…害他被判刑5個月

▲15歲女高中生曠課爆出畸戀 愛上53歲大叔，遭猥褻罪起訴，判刑5個月，得易科罰金15萬 。圖為示意照。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名有中度身心障礙的15歲女高中生，因為時常曠課，經老師追問下發現她跟一名相差38歲的大叔熱戀交往中，期間大叔在他住所及旅館，對少女親吻、揉胸、摸下體；少女父親得知後，對他提告，依猥褻罪起訴，經新北地院判刑5個月，可易科罰金15萬，可上訴。

2016年7月間，53歲的周姓男子與相識5年的15歲的女高中生相戀交往，同年8月間，周男帶著女高中生回到新北市永和區住處，按耐不住壓抑的性慾，對她揉胸、摸下體；隔週，2人到西門町逛街時，慾火中燒直接上旅社開房間，在熱吻下，周男再度撫揉她的胸部及下體。

女高中生的畸戀很快的被老師發現，經常性的曠課，讓老師起了疑心，在不斷追問下，女高中生將2人交往發生的種種行為全盤托出，老師驚覺事態嚴重，趕緊告訴家長，女高中生父親得知後，一狀告上法院。

經檢方調查，女高中生領有中度身心障礙手冊，交往期間並未給周男看，2人Line聊天互動對話也與一般人無異，涉嫌趁機猥褻罪不起訴；另女高中生表示2次揉胸、摸下體，周男都有給300元，但前後供詞不一，違反兒少法部分罪證不足，因此僅以與未成年少女猥褻罪起訴周男。

新北地院審理時，周男坦承並認罪，但行為已危害少女身心健全發展，又未與被害人及其父親達成和解，因此依猥褻罪起訴，判刑5個月，得易科罰金，可上訴。