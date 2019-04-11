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指北科大外籍生「非法打工」　電郵發遍校園！台男判賠15萬

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▲▼手機、電腦。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲張姓男子將外籍女學生的個資以電子郵件方式傳遍學校，指控女學生非法打工。女學生提告，張男被判刑，且須賠償15萬元。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者楊佩琪／台北報導

一名張姓男子被控對台北科技大學外籍女學生、一舞團辛姓經紀人挾怨誹謗，又趁調解期間取得2人個資，以電子郵件傳遍北科大各單位及行政人員信箱，指控女學生是「非法學生」。台北地方法院日前判決，張男需賠償15萬元。刑事部分，則被依違反《個人資料保護法》判刑6個月，併科罰金10萬，全案可上訴。

根據判決，張姓男子與女學生的舞團經紀人辛姓女子原有合作關係，卻因舞蹈教室承租問題發生糾紛，張男心生不滿，四處誹謗，女學生及經紀人因此提告。

但就在案件進行調解期間，原有意和解的張男反悔，還趁機取得女學生和辛女的個資，附上「讀6年書都在做非法打工」、「非法學生」、「非法舞者」等語，以電子郵件傳送到北科大各單位及行政人員信箱內。

女學生認為，張男根本態度惡劣，對她造成二度傷害，身心受創嚴重，向張男求償30萬元，並要求在報紙全國頭版刊登半版道歉啟事。

張男則辯稱，沒有證據證明女學生有身心受創，且因經商失敗、財務狀況不佳，他無力負擔求償金額。又他是以電子郵件方式傳送，並非公開，要求登報道歉豈不全台灣都知道，對於女學生想回復名譽部分根本沒幫助，何況判決書都有上網公開，也一定程度為女學生找回清白，沒有必要登報。

不過法官認為，張男刻意將女學生的個資洩漏給北科大各單位，明顯侵害隱私權。且張男在電郵中所指稱的「非法打工」、「非法表演」等語，是對女學生人格的負面評價，具有貶抑性，確實侵害女學生的名譽和隱私。

而案件訴訟中，張男竟不思反省，又再以電子郵件進行誹謗，使遠從國外來台就學的女學生，得承受校方質疑和輿論壓力，更可能影響學籍，無法繼續在台居留，導致女學生身心遭受相當之痛苦，因此判決張男應給付15萬元。

至於登報部分，法官認同女學生非知名人士，電子郵件也非公開，若登報，將使不特定大眾知悉，恐導致女學生再遭議論，因此駁回請求。

刑事部分，張男則因沒有悔意，且未與女學生達成和解、獲得原諒，依違反《個人資料保護法》判處6個月有期徒刑，得易科罰金，另併科罰金10萬元。

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關鍵字：台北科技大學,學生,巴拉圭,外籍學生,舞者,舞團,舞蹈,舞蹈教室,誹謗,電子郵件,網際網路,電腦

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