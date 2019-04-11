「臭青母」連2週闖家門婦人驚逃　苗栗消防1個半月接188件補蛇案

▲苗栗一戶民宅連2周遭蛇類闖入，屋主嚇傻趕緊通報119幫忙抓蛇。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

天氣炎熱，蛇類開始蠢蠢欲動；苗栗一戶民宅，連續2週被蛇類入侵廚房，經專業人員捕捉後發現皆為無毒的「臭青母」，雖然沒有造成人員受傷情況，但卻把一家大小可嚇傻了。苗栗消防局也呼籲民眾，若在自己家裡發現蛇類出沒的蹤跡，可以撥打119，請專業的來處理。

韋姓婦人指出，10日上午9時許，在爐灶內發現了一尾臭青母緊緊纏繞在瓦斯爐裡，便趕緊打電話通報義消來幫忙抓蛇；韋婦說，這已經不是第一次了，2個禮拜前正要煮晚飯的時候，也一直聽到瓶瓶罐罐撞擊的聲響，她找尋聲音的來源，低頭一看，發現了一條蛇鑽進了廚房雜物堆裡，當場嚇得奪門而逃。經專業人士研判，這2次所抓到的皆為無毒臭青母，但大家可都嚇壞了。

▲韋姓婦人連2週在自家廚房發現臭青母闖入，都被嚇了一大跳。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，從2019年3月起，到現在4月中旬，共計接獲188件捕蛇案件，較去年同期的95件，幾乎多出一倍；而現在氣溫也漸漸升高，蛇類出沒更加頻繁，蛇類怕熱，屋內會成為乘涼的好地方，牠們多半會躲在浴室、廁所、排水孔、水溝、等陰暗且潮溼的地方出沒，必須要留意。

消防局也呼籲大家，環境也要保持乾淨，老鼠出沒多的地方，更是蛇類覓食的好去處，民眾需特別提防蛇類誤闖家中，最好能了解常見毒蛇外表特徵，先行避開後再通報當地單位處理。