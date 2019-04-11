彰化369敬老金年花8億　列排富「越老領越多」

▲彰化縣長王惠美認為縣庫財政短缺，大砍前縣長魏明谷369社福政策預算。（圖／翻攝自魏明谷臉書，以下同）

記者詠絮／彰化報導

彰化縣政府繼不續聘校園保全、退燈會主辦權後，繼之而來的是將大砍前朝「369」社福政見，也就是未來重陽敬老金，新增排富條款，改為僅適用於低收入戶，其他老人只領1000元，百歲人瑞可以領取1萬元，引來網友的反彈聲浪：「錢是都要省下來，去蓋捷運了嗎？」

▲彰化縣長王惠美認為縣庫財政短缺，大砍369社福政策預算。

彰化縣在前縣長卓伯源任內發給65歲以上老人的重陽禮金1千元，前縣長魏明谷上任後，連續3年提高到2千元，2018年兌現「369」選前政見，加碼發放重陽禮金，全縣有19萬9千多人受惠，發放金額高達8億元。

王惠美上任後，認為縣庫財政困難、無力負擔，已向縣議會臨時會提案追減預算4億9千萬元，原訂重陽節65歲以上老人每人3千、80歲以上6千、90歲以上9千的敬老禮金，改為適用於低收入戶，其他老人只領1000元，百歲人瑞可以領取1萬元。

有民眾指出，「低收入戶」已領有政府補助，著實不宜在重陽敬老節再加發，因此建議，要不就不要發重陽敬老禮金，要不就全面相同，如此才不致讓民眾詬病，曲解了縣府照顧長者美意。

而前縣長魏明谷也在臉書粉專po文指出「對於王縣長刪減369重陽敬老禮金預算的看法？尊重現任縣長的決定，好與壞交給彰化縣民來評論」。

▲彰化縣前縣長魏明谷說尊重現任縣長的決定，好與壞交給彰化縣民來評論。（圖／翻攝自魏明谷臉書）

縣府社會處表示，追減之重陽敬老禮金預算，除了填補法定社福的缺口以外，將用在支應老人、身心障礙者及弱勢家庭照顧、疫苗購置、教育經費、防洪排水及災害防救等，11日召開預算審查會，縣府社會處提議追減4.9億元重陽敬老禮金，經小組審查多數決表決，通過刪減這筆預算。

而臉書社團《彰化踢爆網》與《愛秀水說秀水》都針對369政策舉辦民意調查，贊成彰化369敬老禮金採排富條款的票數大幅領先；但有民眾就表示，排富很難認定，有錢的人也有列低收，希望縣府發與不發都不要排富；但也有網友質疑，很明顯的要省大錢去蓋捷運。

【其他新聞】



►「做0.5天領14萬元」 民進黨議員籲新科立委柯呈枋捐做公益



►金髮外國女出沒內湖 隨機塞國旗討旅行贊助100元