「百萬人次」幸運兒一週未現身　北捷持續「貼公告通緝」

▲北捷尋人啟事海報貼滿新莊站各處。（圖／翻攝自台北捷運臉書，下同）

記者楊亞璇／台北報導

台北捷運於3月31日突破100億人次，第100億幸運兒可免費搭乘北捷一年，還可獲得筆記型電腦，儘管捷運公司大動作在新莊站貼公告協尋「通緝」，公布幸運得主至今已過一週，卻仍未見得主現身。另外，100億人次幸運兒前、後各5名旅客也有獎，不過目前僅有1名得主向北捷聯絡。民眾可以趕緊核對卡號，看看自己是不是幸運得主。

第100人次幸運兒於3月31日上午11時35分於新莊站出站，使用電子票證的票面卡號是9122117626706366，北捷呼籲幸運兒，立即與公司聯繫。第100億人次的幸運旅客，除獲得1年內不限里程和次數，搭好搭滿捷運外，還可帶回ASUS市價超過3萬元筆記型電腦1台；第100億得主前、後各5名旅客同樣有福可享，亦加碼贈送3個月（90日）免費搭乘捷運悠遊卡。

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北捷表示，請所有幸運得主於今年4月30日（週二）23時59分前與本公司活動小組以電子郵件（郵件主旨請註明「百億幸運兒中獎人」，並email：e23616@metro.taipei）或電話（週一至週五9時至18時，請洽02-25363001分機8163，葉小姐）聯繫，逾期視為放棄領取權利。若中獎人提供資料有誤、或因個人資料異動無法聯繫、或其他可歸責中獎人事由，導致無法完成領獎手續，亦視同喪失領獎資格。

北捷於3日在臉書上PO出100億人次的尋人啟事，並在新莊捷運站內的牆面貼滿「尋人啟事」的海報，許多網友看到「貼好貼滿」的尋人啟事，紛紛笑稱「這下幸運兒變通緝犯了」、「整個貼爆，好好笑」、「貼整排尋人也太可愛惹」、「這是通緝吧XD」、「好羨慕，快出現R」。

另外有網友分析獲獎人遲遲未現身的原因，「搞不好是老人家，根本不知道有這項活動」、「結果人家根本不是北部人，只是那天來玩」、「該不會是外國旅客已經離境了吧」。

第 100 億人次旅客：

中和新蘆線新莊站 悠遊卡卡號9122117626706366

第100億人次旅客前、後各5名旅客：

前5名旅客：

1.板南線/龍山寺站/悠遊卡6960770139

2.文湖線/葫洲站/悠遊卡9122116311146078

3.文湖線/葫洲站/悠遊卡5436151137

4.松山新店線/大坪林站 悠遊卡5036169903

5.板南線/忠孝敦化站/悠遊卡8280859802957343

後5名旅客：

6.中和新蘆線/新莊站/悠遊卡8281278402290303

7.文湖線/動物園站 /悠遊卡8101310010949000

8.文湖線/動物園站 /愛金卡7211170512001158

9.文湖線/動物園站 /一卡通1007011802277198

10.板南線/忠孝新生站/一卡通1007011801279850