坦言基層很焦慮...陳其邁：民進黨不團結必敗無疑

▲陳其邁表示基層希望黨團結。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對2020總統大選，總統蔡英文與前行政院長賴清德之爭，民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。蔡賴相爭互不相讓，行政院副院長陳其邁11日受訪時坦言，黨內基層確實很焦慮，因為民進黨如果不團結必敗無疑。

面對蔡賴之爭，民進黨中執會日前就盛傳，有人建議將初選的時程往後延。對此，賴清德在9日下午召開記者會時，首度回應此議題，強調中執會做出終止初選或延後初選，勢必造成重大傷害，如果民進黨要贏得支持，中執會扮演舉足輕重的角色，希望中執會響應社會期待，讓初選制度穩定走下去。

蔡賴相爭互不相讓，中執會確定要讓初選延後，陳其邁11日表示，他希望雙方都能真誠面對，做最好的溝通，希望透過初選延後爭取更多的時間，他相信蔡英文及賴清德都會有智慧的解決艱困處境。

陳其邁表示，不只是初選，更重要的是初選之後的團結合作，不團結合作民進黨必敗無疑，就算團結合作了也還有困難選舉，面對現在局面基層很焦慮。記者追問，焦慮指的是哪部分，陳其邁回應，初選總是很激烈，對未來的團結都會有負面的影響，希望透過延後初選，爭取更多的空間。