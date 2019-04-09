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阻絕權貴玩法逃漏稅　時代力量黨團提修法

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記者林銘翰／台北報導

時代力量立院黨團9日上午召開「修法併科罰金，阻絕權貴玩法」記者會，提出《稅捐稽徵法》第41條條文修正草案，要求納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，應處五年以下有期徒刑，併科所漏稅額一倍以上六倍以下罰金。

時代力量黨團總召徐永明表示，從前國安會首席諮詢委員邱太三的關說疑雲以來，黨團檢視法律後發現很大的漏洞，因此提出《稅捐稽徵法》第41條條文修正草案，否則一起涉及五億的逃稅案，若以現行條文處罰可能只要六萬元就能解決。

立委黃國昌說，依照現行《稅捐稽徵法》第41條規定，惡意逃漏稅之行為是處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科罰金6萬元以下，但罰金刑的範圍不僅過低，再配合《行政罰法》第26條「一事不二罰」的規定，造成實務上逃漏稅者一旦科以刑罰之後，所定的行政罰鍰沒有任何裁量空間的不合理現象，形成「行政罰鍰比刑罰規定效果還要高」的畸形現象，更讓逃稅幾十億的權貴，被判幾個月有期徒刑並易科罰金，只要繳十幾萬的罰金就可以輕易躲過其他稅法規定的倍數罰鍰。

▲▼時代力量立院黨團記者會,黃國昌。（圖／記者季相儒攝）

▲時代力量立院黨團召開「修法併科罰金，阻絕權貴玩法」記者會。（圖／記者季相儒攝）

時代力量黨團認為，現行法律在實務上，逃漏稅者會透過刑罰較低的《稅捐稽徵法》排除高額行政罰鍰的《所得稅法》。徐永明指出，以壢新醫院院長張煥禎五億元的逃漏稅案來看，如依照《所得稅法》可以裁罰15到20億，但如果按照《稅捐稽徵法》可能只需罰六萬元以下。

黃國昌痛批，從炒房大戶黃勇義、到近期國安高層介入司法關說的案子都可以看得出來，如此的法律漏洞就是為了特定權貴量身打造，讓權貴們利用漏洞來知法、玩法、弄法，質疑這麼明顯的法律缺漏為什麼立法機關為什麼不快補起來？到底是為誰創造的法律漏洞？

黃國昌表示，提出《稅捐稽徵法》第41條修正草案，除了是讓法官針對這種惡意詐欺的逃漏稅行為，按照犯罪情節科予自由刑，更重要的是，沒有道理這種惡意詐欺的逃稅行為，在金錢制裁上比行政罰法還要低，因此要求併科逃漏稅額一倍以上，六倍以下之罰金，才能徹底阻絕這種為特定權貴存在的法律漏洞。

▼時代力量立院黨團召開「修法併科罰金，阻絕權貴玩法」記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲▼時代力量立院黨團記者會,徐永明。（圖／記者季相儒攝）

▲▼時代力量立院黨團記者會,徐永明,林昶佐,黃國昌。（圖／記者季相儒攝）

▲時代力量立院黨團召開「修法併科罰金，阻絕權貴玩法」記者會。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：時代力量,黃國昌,徐永明,稅捐稽徵法,所得稅法,修法

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