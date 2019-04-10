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時代力量公布立委提名辦法　排除「現任優先」考量

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▲▼ 時代力量召開「選務報告」記者會 。（圖／記者林銘翰攝）

▲ 時代力量召開選務報告記者會 。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量10日召開選務報告記者會，公布區域立委提名辦法，時代力量秘書長陳孟秀說明，區域立委提名辦法主要由提名小組負責，同時將徵詢各地方黨部主委，進行適當候選人及現任公職人員之綜合評估，也開放有意加入時代力量的人自我推薦參選。另外，外界好奇是否有「現任優先」之考量，陳孟秀則回應「提名辦法沒有包含這一項，沒有現任優先」。

陳孟秀表示，負責選務工作之小組，已由決策委員會更名為提名小組。提名工作主要由提名小組負責，亦會徵詢個地方黨部主委的意見，找尋適當候選人及對現任公職黨員進行綜合性評估，時代力量也開放社會各界人士自我推薦。不過陳孟秀也強調，時代力量向來重視候選人操守，因此擬定若有意參選人曾因刑事犯罪或觸犯選罷法，應善盡告知義務，否則未來恐將被撤銷參選資格。

至於是否有現任優先？陳孟秀表示，在提名辦法內沒有包含這項規定，現任立委屬於現任黨公職，都規範在選務辦法裡面，沒有現任優先的規則。有關提名人數方面，現階段都還在徵詢適當人選，如果有明確提名人數會盡快公布，並強調「2020時代力量絕對不能缺席」。

另外，日前時代力量黨團總召徐永明曾拋出時代力量「不排除參選總統大選」的說法，陳孟秀則說明，提名小組的工作包含2020年的所有選舉，目前僅先進行區域立委提名，其他部分還在作業中，如有新進度也會盡快宣布。

外界也好奇，包含現任立委黃國昌在內的三席區域立委，是否都欲尋求連任？陳孟秀答覆，這都是正在進行中評估，還無法明確向大家報告，不過在5月10日截止後會立刻進行人選確定，預計在5月10日後提出第一波立委提名名單。有關「友黨協調」方面，目前還沒有進行這樣的協調。

時代力量發言人李兆立補充，有關自我推薦部分，依公告一個月內要向中央黨部提出，欲參選人必須在5月10日前檢附個人參選資料送至中央黨部信箱。

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關鍵字：時代力量,李兆立,陳孟秀,2020立委選舉,提名

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