夾娃娃湧屎意！他抬腿「濃稠黃褐色」噴射　萬人噁吐：今日最扯

突發中心／綜合報導

真的太噁心！一名網友在臉書社團「爆料公社」上傳一段影片，影片中只見一名帶著孩子的父親，站在夾娃娃機前玩得不亦樂乎，下一秒竟忍不住便意，噴得滿地屎，影片曝光後，嚇壞不少網友，直呼「太噁心了！」

▲▼一名男子夾娃娃時屎意湧上，竟直接在娃娃機前大便，畫面曝光嚇壞不少網友。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

根據網友上傳的影片可看到，9日中午一名身穿黃色短袖上衣，上頭還寫著台中樂成宮的平頭男子，帶著孩子到夾娃娃機店，過程中這名黃衣男雙眼緊盯著娃娃機台，突然間他右腳一抬，黃褐色的屎竟從褲管內噴出，但這還沒完，接著男子又數度抬起右腳，只見濃稠的糞便沿著他的褲管滑落，他卻絲毫不為所動，繼續專注於眼前的物品。

事後該名男子若無其事地牽著孩子走出店外，將孩子抱上車後，留下一地狼藉，駕駛貨車揚長而去，氣得店家將影片PO上網，更放大對方的車牌號碼公諸於眾。

影片曝光短短4小時，就吸引了萬人按下表情符號，逾4500則留言，不少網友直呼，「太噁了」、「今日最扯」、「是時候表演真正技術了，站著噴屎」、「褲子哪買的....傳說的屎不沾」、「上面夾不到，下面也不想夾了」、「有時間夾娃娃 沒時間拉屎⋯⋯」、「這家店面要發財了，財神爺帶散財童子，登門灑（黃金）」、「褲子不錯哪買的？還有防屎功能」、「想吐」、「看起來不是第一次了，這抬腳的功夫」、「是小孩子就算了，還是個讓人夠丟臉的老北」。至於該男子身分，有網友留言，「那是幫忙開藝閣車的，不是廟方人員，請協助澄清，謝謝。」

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