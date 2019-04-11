「宅急便送毒」無線電監聽警頻　這次沒聽到警察在樓下…出門就被逮

▲警方在李男外住家搜出分裝好的毒品安非他命。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局日前接獲線報，得知轄區出現一名毒販運用「宅急便」方式，毒品親自送到家；經埋伏守候，在他準備外出「送貨」時，將他逮捕，在他身上起獲2包毒品，隨即在住處搜出分裝好的8包安非他命，過程中還意外發現用來監聽警方出勤動態的無線電，以利躲避查緝，訊後依毒品罪及電信法送辦。

▼警方趁李男外出販毒時將他逮捕，起獲2包毒品安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，李姓男子（44歲）有多項毒品前科，日前接獲線報得知李男重操舊業販毒，還運用「宅急便」方式，親自騎機車送毒到府交易，讓人貼心又放心，因此累積不少固定客源，警方於是派員在他住所跟監埋伏。

警方9日在李男住家外守候時，見他準備騎機車外出「送貨」，立即將他逮捕，在他身上起獲2包毒品安非他命，隨即返回他的住處，又搜出8包分裝好的毒品；過程中，意外發現一台無線電對講機，李男供稱，這是他隨時用來監聽警方出勤動態，以便躲避警方設點攔查，因未經核准擅自使用無線電頻率，訊後依電信法及毒品罪移送法辦。

▼警方趁李男外出販毒時將他逮捕，並在住家搜出分裝好的毒品安非他命，意外發現李男用無線電監聽警頻躲避查緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）