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3月CPI與PPI同時回升　國家統計局：皆創下今年新高

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▲▼大陸3月份同比與環比的差異。（圖／翻攝自國家統計局）

▲截至2019年3月大陸民生消費同比與環比的數據統計。（圖／翻攝自國家統計局）

大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局11日發布數據，3月份消費者物價指數（CPI）同比較去年同期上漲2.3％、整季全國居民消費價格總水平較去年同期上漲1.8％，其中城市與農村的消費價格皆上漲2.3％、消費品價格上漲2.4％、服務價格上漲2.0％；而3月份生產者物價指數（PPI）同比上漲0.4%，環比上漲0.1%，其中工業生產者購買價格同比上漲0.2%，環比持平。

3月份構成CPI的八類商品與服務價格較去年同期皆上漲，其中食品及菸酒價格上漲3.5％，影響CPI上漲大約1.04個百分點；蔬菜價格上漲16.2％；畜肉類價格上漲4.7%（豬肉價格上漲5.1%）、禽肉價格上漲4％；糧食價格上漲0.4％；雞蛋價格下降4.1％；水產價格下降3％。

▼大陸3月份消費者物價指數同比統計圖。（圖／翻攝自國家統計局）

▲▼大陸3月份同比與環比的差異。（圖／翻攝自國家統計局）

3月份PPI較2月下降0.4％。其中城市消費價格下降0.4％；農村消費價格下降0.3％；食品價格下降0.9％，非食品價格下降0.2％。

至於其他七大類價格方面醫療保健、教育文化和娛樂、居住價格分別上漲2.7%、2.4%和2.1%，衣著、其他用品和服務價格分別上漲2%和1.9%，生活用品及服務、交通和通訊價格分別上漲1.2%和0.1%。

而3月份生產者物價指數（PPI）同比上漲0.4%，環比上漲0.1%；工業生產者購買價格同比上漲0.2%，環比持平。以季度來看，工業生產者出廠價格比去年同期上漲0.2%，工業生產者購買價格上漲0.1%。其中，採掘工業價格上漲4.2%，原材料工業價格下降0.6%，加工工業價格上漲0.4%。生活資料價格同比上漲0.5%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.14個百分點。

據了解，大陸3月份CPI較去年上升2.3％，較2月回升1.5％，創下5個月以來的新高，也重回2％以上；3月份PPI較去年上升0.4％，較2月回升0.1％，成為3個月以來的頂點。

國家統計局城市司流通消費價格處處長董雅秀分析，CPI環比由漲轉降，同比漲幅有所擴大；PPI環比由降轉漲，同比漲幅略有擴大。

她提到，春季是蔬菜的淡季，又加上產地受到低溫、陰雨等天氣影響，才會造成鮮蔬價格快速上漲，影響CPI上升0.42個百分點；豬肉受到瘟疫影響，是連續下降25個月後首次轉漲，影響CPI上升0.12個百分點。

▼大陸3月消費者物價指數環比統計圖。（圖／翻攝自國家統計局）

▲▼大陸3月份同比與環比的差異。（圖／翻攝自國家統計局）

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關鍵字：消費者物價指數,生產者物價指數,CPI,PPI,國家統計局

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