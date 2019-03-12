華聞快遞／深圳2月CPI同比上漲2.1%　食品走高、機票價格降

▲深圳2月CPI同比上漲2.1%。（圖／CFP）



《廣東》深圳2月CPI同比上漲2.1% 食品走高、機票價格下降

大陸國家統計局深圳調查隊指出，2019年2月深圳居民消費價格(CPI)環比上漲1.3%，漲幅較1月擴大0.9個百分點，同比上漲2.1%，漲幅持續收窄；其中，深圳居民食品價格環比上漲3.8%；春節過後機票價格下降21.5%。（南方日報）

《上海》A股成交再破兆 滬指收報3060.31點 創業板成交創歷史新高

A股三大股指12日午後集體下降，深成指一度翻綠，臨近尾盤兩市再度拉升。截至收盤，滬指收報3060.31點，漲幅1.1%；深成指收報9841.24點，漲幅1.41%；創業板指收報1773.43點，漲幅2.64%。兩市共成交11371億元（人民幣，下同），其中創業板成交額達2126億元，創下歷史新高。（中新社）

《北京》陸財政部：各地可適當放寬創業擔保貸款申請條件

陸財政部近日發布《關於做好2019年中央財政普惠金融發展專項資金管理工作的通知》指出，各地可因地制宜適當放寬創業擔保貸款申請條件，由此產生的貼息資金由地方財政承擔。（中新社）

《澳門》應對老齡化等醫療需要 澳門當局擬年增10%至15%護士

澳門衛生局近日指出，《護士職程制度》最近一次在2009年作出修訂，將按實際情況考慮優化或修法的可行性，在護士人力資源方面，未來計劃基本以每年10%至15%護理人員的增幅，以應對包括人口老齡化等各項醫療服務需要。（中新社）

▲安徽森林面積近400萬公頃。（圖／中新社）



《安徽》安徽森林面積近400萬公頃 自然保護區達110處

《安徽省2018年國土綠化公報》指出，目前，安徽全省森林面積395.85萬公頃，森林蓄積量2.22億立方米，森林覆蓋率28.65%，其中，該省自然保護區達110處，面積達77.49萬公頃，基本形成了森林、濕地、野生動物三大生態系統類型的自然保護區體系。（中新社）

《北京》大陸國家稅務總局：個稅改革4個月減稅近2000億元

大陸國家稅務總局局長王軍12日指出，個人所得稅改革落地後，工薪階層減稅面達100%，其中8000萬人不用再繳納個稅，6500萬人減稅幅度超70%；其中，從2018年10月到2019年1月，4個月內共減個人所得稅近2000億元。（中新社）

《青海》青海油田天然氣日均增產80萬方 生產勢頭不減

青海油田冬春生產「氣勢」強勁，日均增產80萬立方米，截至3月6日，青海油田2019年已累計生產天然氣11億立方米。據了解，青海油田澀北、南八仙、東坪三大氣田擔負著甘肅、青海、西藏地區的天然氣供給任務，背負使命巨大。（中新社）

《江西》江西今年首趟光伏中歐班列開出

滿載太陽能組件等光伏（太陽能光電系統）貨品的中歐班列12日上午10時從江西上饒站開出前往哈薩克阿拉木圖，這是江西2019年開行的首趟光伏中歐班列，同時也是江西上饒成功開行至哈薩克的第6趟班列。（中新社）

▼中歐班列從江西上饒站前往哈薩克阿拉木圖。（圖／中新社）

