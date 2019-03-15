2月份消費者信心指數回升　大陸統計局發言人：民生才是重點

▲大陸國家統計局發言人毛盛勇。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局發言人毛盛勇14日表示，今年2月份國內消費者信心指數回升，製造業採購經理指數（PMI）中的新訂單指數也比1月份回升，反映國內市場需求增加，「對經濟運行的速度不必過分關注，民生改善、就業保障、居民收入增長、生態環境改善和經濟增長放在一起來考慮，才能夠保證經濟運行在合理區間的同時，促進經濟結構調整和轉型升級。」

數據顯示，2月份消費者信心指數比1月份的123.7上升2.3個百分點；製造業PMI中的新訂單指數來到50.6％，比1月份上升1個百分點。

據國家統計局發布的1至2月份國民經濟運行主要數據。從生產來看，1至2月份，服務業生產指數成長率7.3％，與去年12月持平；規模以上工業增加質增長5.3％，剔除春節因素增長6.1％。

▲民生用品。（示意圖／記者李毓康攝）

從需求來看，1至2月份，固定資產投資成長率6.1％，增速較去年全年加快0.2個百分點；社會消費品零售總額成長8.2％，與去年12月份增速持平。

毛盛勇表示，「總的來看，1至2月份國民經濟運行繼續保持總體平穩，穩中有近發展態勢。同時也要看到，外部環境不穩定不確定因素較多，國內結構性矛盾突出，經濟下行壓力依然存在。對經濟運行的速度不必過分關注，民生改善、就業保障、居民收入增長、生態環境改善和經濟增長放在一起來考慮，才能夠保證經濟運行在合理區間的同時，促進經濟結構調整和轉型升級。」