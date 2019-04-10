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快訊／香港赤鱲角機場「黑煙衝天」！第三跑道發生火警

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▲▼ 香港機場火警。（圖／網友提供）

▲數百公尺黑煙籠罩天空。（圖／網友Glodia Ma提供）

大陸中心／綜合報導

香港赤鱲角機場10日中午12點04分發生火警，事發點位於興建中的第三跑道，現場冒出滾滾黑煙，數百公尺外都清晰可見。目前消防人員到場搶救，起火原因仍在調查。

據悉，香港機場管理局於2011年開展三跑道系統發展方案，即興建第三條跑道，以及其他大量相關配套設施等，最快於2023年竣工。

▼香港機場擴建中。（圖／Hong Kong International Airport 香港國際機場）

▲香港機場擴建中。（圖／Hong Kong International Airport 香港國際機場）

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關鍵字：赤鱲角機場,粵港澳要聞,機場火警

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