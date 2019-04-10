快訊／香港赤鱲角機場「黑煙衝天」！第三跑道發生火警

中國大陸廣東佛山一名盛姓男子為了請女友看電影《比悲傷更悲傷的事》，竟然持刀打劫髮廊900人民幣（約台幣4133元），結果電影才開場15分鐘就被警方逮捕，被抓時女友的表情還一臉茫然，超悲慘情況讓網友笑稱，「這真的是一個比悲傷更悲傷的故事。」