快訊／香港赤鱲角機場「黑煙衝天」！第三跑道發生火警

▲數百公尺黑煙籠罩天空。（圖／網友Glodia Ma提供）
大陸中心／綜合報導
香港赤鱲角機場10日中午12點04分發生火警，事發點位於興建中的第三跑道，現場冒出滾滾黑煙，數百公尺外都清晰可見。目前消防人員到場搶救，起火原因仍在調查。
據悉，香港機場管理局於2011年開展三跑道系統發展方案，即興建第三條跑道，以及其他大量相關配套設施等，最快於2023年竣工。
▼香港機場擴建中。（圖／Hong Kong International Airport 香港國際機場）
▲數百公尺黑煙籠罩天空。（圖／網友Glodia Ma提供）
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香港赤鱲角機場10日中午12點04分發生火警，事發點位於興建中的第三跑道，現場冒出滾滾黑煙，數百公尺外都清晰可見。目前消防人員到場搶救，起火原因仍在調查。
據悉，香港機場管理局於2011年開展三跑道系統發展方案，即興建第三條跑道，以及其他大量相關配套設施等，最快於2023年竣工。
▼香港機場擴建中。（圖／Hong Kong International Airport 香港國際機場）
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