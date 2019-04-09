「佔中案」裁決9人全定罪　陸外交部：支持香港依法懲治

▲備受注目的佔領中環案今天上午宣讀裁決。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

備受關注的香港佔領中環案（佔中案）今（9）日宣判，佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人全部都被控有罪。大陸外交部發言人陸慷今天在記者會上表示，「中央政府堅定地支持香港特別行政區『依法懲治非法佔中』的主要組織者和策劃者，把這個片面地理解為是對香港特區的社會自由造成了損害是毫無道理、毫無根據的。」

大陸外交部今天舉行例行記者會，有記者就香港佔中案宣判一事提問。陸慷在回答媒體提問時，做出上述表示。

陸慷在會上指出，「嚴格地講，在中國香港特區作出的這個判決，嚴格意義上還是中國內部事務，既然國際上有個別人對此發表評論，我在此願意闡述中國政府的正式立場。」

▲佔中三子陳健民、戴耀廷、朱耀明等9名被告控罪表面證據成立。 （示意圖／翻攝自微博人民網）

他強調，「我們注意到這個案件已經作出了判決，大家也都看到，當年持續了79天的非法『佔中』嚴重地衝擊了香港特別行政區法治，對香港的繁榮、穩定，對香港特區公眾的正常生活秩序都帶來了嚴重的損害

陸慷聲稱，我相信這樣的情況發生在任何其他國家和地區，政府作出維護秩序、維護公共正常生活秩序的決定，應當是無可非議的。

他接著又說，「中央政府堅定地支持香港特別行政區依法懲治『非法佔中』的主要組織者和策劃者。我也想提醒任何其他國家的人士，把這個片面地理解為是對香港特區的社會自由造成了損害是毫無道理、毫無根據的。」陸慷也強調，只要看看在其他國家發生的情況，就可以得出一個公正的、不帶偏見的結論。