「佔中案」延後至24日判決！9名被告獲交保外出

▲「佔中案」開庭前的現場畫面。（影／Youtube／CHINA LIVE）

大陸中心／綜合報導

香港「佔領中環案」9名被告全部罪名成立。在9日下午聽取被告求情後，法官陳仲衡10日上午宣佈，將延後至本月24日判刑，被告獲准交保外出。對於陸委會「對判決感到遺憾，『一國兩制』具有危險本質」的說法，國台辦發言人馬曉光10日回應稱，「沒有資格在這裡說三道四，信口雌黃。」

▲「佔中三子」陳健民、戴耀廷、朱耀明。 （示意圖／翻攝自微博人民網）

據《中央社》報導，西九龍法院10日表示，只有前學運領袖張秀賢的辯方律師獲得批准，能取感化報告和社會服務令報告。

據悉，「佔中案」於去年12月審結（審判定案），今年4月9日在西九龍法院裁決。在第一項控罪「串謀作出公眾妨擾罪」中，「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明全部定罪；其餘6人分別被控「煽惑他人公眾妨擾」或「煽惑他人煽惑公眾妨擾」等。

▲佔中期間，警民爆發流血衝突。（圖／達志影像／美聯社）

大陸委員會9日晚間發表新聞稿稱，「佔領中環行動」是香港民眾爭取民主普選的和平抗議行動，對佔中人士遭控之罪名成立感到遺憾；以國家強權、法制武器侵犯天賦人權的政府，非但無法獲得民心的敬重，更突顯「一國兩制」的危險本質。

對此，國台辦10日回應稱，香港是法治社會，法律面前人人平等，擾亂社會和妨礙公共利益，理應受法律處罰，「反觀台灣，貪汙犯逍遙法外，打砸搶者蠻橫有理，所以陸委會實在沒有資格在這裡說三道四，信口雌黃」。

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

據悉，在2014年發生的佔中運動中，最早提出該主張的人是香港大學法律系副教授戴耀廷，目的是讓北京和港府推動行政長官和立法會全面普選，隨後前中文大學社會學系副教授陳健民、香港市民支援愛國民主運動聯合會常委朱耀明參與，因此被稱為「佔中三子」。

「佔中」運動涉案人還包括香港立法會議員邵家臻和陳淑莊、前學運領袖張秀賢和鍾耀華、社會民主連線副主席黃浩銘以及民主黨前立去會議員李永達。