藍綠初選都卡關！民進黨延至5／22後　國民黨重啟「韓朱王」會

▲蔡英文、吳敦義。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

2020總統大選煙哨味十足，但藍綠兩黨內卻都在初選都卡關！民進黨內協調蔡賴會未果，10日宣布將初選時程延至5月22日之後；另一邊，國民黨基層力拱高雄市長韓國瑜參選，黨主席吳敦義先前敲定各參選人會談，結果都破局，如今，吳敦義宣布不參選黨內初選，也釋疑其他參選人的疑慮，日後也將重啟「韓朱王」會面。

針對2020總統大選，總統蔡英文與前行政院長賴清德之爭，民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。

賴清德表示，對於初選時程延後感到遺憾，強調「此項決議，事前未徵詢我的意見」，也再次重申「不畏橫逆、不改初衷、參選到底」，盼藉由初選，激烈爭辯路線，可以競相提出不同的理念，初選過後，我們仍會包容彼此，找到共識，團結一致，一起走向未來，共同承擔對台灣的責任。

蔡英文表示，這場初選應該是「捍衛執政價值」的選擇，而不是「自我否定執政」的選擇，並強調，重點不是誰的輸贏，應該是以如何打贏大選、繼續執政為目標。因為黨是大家的，成敗興亡從不繫於一人一派，而是所有同志願意共同面對、集體承擔。

▲蔡英文、賴清德初選陷僵局。（圖／記者李帛窈 整理製表）

民進黨秘書長羅文嘉表示，為了促進黨內團結，2020總統提名初選民調，在不停止初選機制、不改變原有原則下，將會於5月22日立委初選作業完成後才會進行。

▲民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者林敬旻攝）



羅文嘉轉述黨主席卓榮泰在會議中的呼籲，他希望兩位當事人能夠約束自己的支持者，不要用各種文字、語言互相攻擊對立，特別也要求所有黨職工作人員保持中立，希望不要做集體表態動作，希望不要再對立。

依照民進黨原本時程規劃，4月4-9日政見發表會；4月10-12日進行民調；4月17日公佈名單。在中執會討論後，決議在5月22日立委初選作業完成後再進行。

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



另一邊，國民黨在九合一選大勝後，黨內太陽對於2020總統大選躍躍欲試，前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋已表態參與黨內初選，但是，人氣卻不敵高雄市長韓國瑜，原本敲定由「73制」選出候選人，但許多黨內基層向黨中央喊話徵召韓國瑜參選，吳敦義事後也改口要以「徵召領表」方式徵召韓國瑜參選，引起其他參選人不滿。

▲吳敦義 。（圖／記者屠惠剛攝）



吳敦義為平息黨內紛爭，原本敲定在月初舉辦「吳韓會」卻因韓國瑜訪美而延期，另外，「吳王會」、「吳朱會」疑因吳敦義不願意公開會談因此破局。

吳敦義初期被視為有意參選2020，若介入初選機制恐遭質疑不公，如今，吳敦義也在10日明確表態，不參選2020黨內初選，王金平認為這是一件好事，周錫瑋讚同此舉，朱立倫正參與大甲媽祖遶境沒有回應。

王金平表示，這是很好的事，以後吳敦義就可以大公無私的啟動提名機制的建立，至於何時要和吳敦義會面，則聽從安排，全力配合。周錫瑋讚吳敦義的做法，表達了四種意義「成全大我」、「順應民意」、「倒獨救台」、「扛起責任」。

▲王金平。（圖／王金平辦公室提供）



吳敦義表示，代表國民黨參選總統候選人要有五個條件，包括品德、操守、能力、經驗無懈可擊，最有能力勝選。同時，他也喊出立委席次過半，衝到60席次的目標。

國民黨發言人歐陽龍表示，國民黨的總統初選期程會因應時局做彈性安排，日前延期的吳朱、吳王、吳韓會等，也會在近期盡快安排時間見面，確定後再對外報告。

▲韓國瑜、吳敦義、朱立倫。（合成圖／記者洪靖宜、黃國霖、湯興漢攝）

