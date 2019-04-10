蔡英文出席美商謝年飯　當眾稱讚柯建銘「他什麼事都能喬」

▲蔡英文與美國國務院助理國務卿 David Meale出席台北美國商會謝年飯。（圖／記者張一中攝，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日晚間出席一年一度的「台北市美國商會2019謝年飯」，受到關注的是，她與美國國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉（David Meale）同框。她在致詞時，不忘在介紹民進黨立院黨團總召柯建銘時，稱讚他是「非常厲害的談判者」，言下之意形容他很會「喬事情」。

蔡英文在致詞時表示，全球經濟面臨挑戰，繼上一年的經濟表現超出預期的好，今年我國國內生產總值(GDP) 將持續成長超過2%，與區域內其他已開發經濟體一樣。

在薪資方面，蔡英文表示，也持續提高，1月全體受雇員工經常性薪資年增率已經連續14個月突破2％；而在過去12個月，我們創造了76,000個工作機會，失業率維持在歷史低點。

蔡英文開玩笑地說，今年是選舉年，有些人可能從媒體聽到一些傳聞，但我們知道2019年對台灣而言將又是美好的一年，「現在我想談談美國商會的年度白皮書，今年也有很多議題值得關注，我不會避談。」

蔡英文說，在最新的白皮書中，83項建言我們解決了11項，創新了紀錄，另有21項建言有良好進展，「我相信國家發展委員會主任委員陳美伶將會持續追蹤這些議題。」

蔡英文強調，主張、價值及利益，讓臺灣強大，不要施捨，要永續的投資，「我們要賣出商品，但不犧牲我們的民主和生活方式。」

蔡英文接著宣示，她的目標是加強與美國的經濟關係，台灣在全球供應鏈扮演關鍵的角色，我們製造產品給美國公司銷售，表現亮眼，「我曾在許多場合一再表達，與美國洽簽雙邊貿易協定至關重要，為此區域其他國家樹立典範，我們的初衷不變。」

在經貿方面，蔡英文認為，台灣與華府溝通順暢，華府日益瞭解台灣在貿易策略的重要性。臺北也心有同感，我們將持續接待美國資深官員來臺，包括副助理國務卿米德偉訪臺會談經濟議題。

在蔡英文致詞的最後，特別介紹了與會的官員，包括：行政院政務委員鄧政中、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮；有趣的是，她在介紹桃園市長鄭文燦時，一慣拿他的身材開玩笑，說大家看他很年輕，也非常「有份量」（substantial），引起在座來賓一陣大笑。

接著，蔡英文在介紹民進黨團總召柯建銘時，也形容他是「非常厲害的談判者」（a very powerful negotiator），並接著說，「他可以幫你喬任何事情」（He can negotiate everything and anything for you），再次引來大家的大笑聲。