蔡英文出席美商謝年飯　當眾稱讚柯建銘「他什麼事都能喬」

▲蔡英文與美國國務院助理國務卿 David Meale出席台北美國商會謝年飯。(圖/記者張一中攝,下同)



記者陶本和/台北報導

總統蔡英文10日晚間出席一年一度的「台北市美國商會2019謝年飯」,受到關注的是,她與美國國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉(David Meale)同框。她在致詞時,不忘在介紹民進黨立院黨團總召柯建銘時,稱讚他是「非常厲害的談判者」,言下之意形容他很會「喬事情」。

蔡英文在致詞時表示,全球經濟面臨挑戰,繼上一年的經濟表現超出預期的好,今年我國國內生產總值(GDP) 將持續成長超過2%,與區域內其他已開發經濟體一樣。

在薪資方面,蔡英文表示,也持續提高,1月全體受雇員工經常性薪資年增率已經連續14個月突破2%;而在過去12個月,我們創造了76,000個工作機會,失業率維持在歷史低點。

蔡英文開玩笑地說,今年是選舉年,有些人可能從媒體聽到一些傳聞,但我們知道2019年對台灣而言將又是美好的一年,「現在我想談談美國商會的年度白皮書,今年也有很多議題值得關注,我不會避談。」

蔡英文說,在最新的白皮書中,83項建言我們解決了11項,創新了紀錄,另有21項建言有良好進展,「我相信國家發展委員會主任委員陳美伶將會持續追蹤這些議題。」

蔡英文強調,主張、價值及利益,讓臺灣強大,不要施捨,要永續的投資,「我們要賣出商品,但不犧牲我們的民主和生活方式。」

蔡英文接著宣示,她的目標是加強與美國的經濟關係,台灣在全球供應鏈扮演關鍵的角色,我們製造產品給美國公司銷售,表現亮眼,「我曾在許多場合一再表達,與美國洽簽雙邊貿易協定至關重要,為此區域其他國家樹立典範,我們的初衷不變。」

在經貿方面,蔡英文認為,台灣與華府溝通順暢,華府日益瞭解台灣在貿易策略的重要性。臺北也心有同感,我們將持續接待美國資深官員來臺,包括副助理國務卿米德偉訪臺會談經濟議題。

在蔡英文致詞的最後,特別介紹了與會的官員,包括:行政院政務委員鄧政中、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮;有趣的是,她在介紹桃園市長鄭文燦時,一慣拿他的身材開玩笑,說大家看他很年輕,也非常「有份量」(substantial),引起在座來賓一陣大笑。

接著,蔡英文在介紹民進黨團總召柯建銘時,也形容他是「非常厲害的談判者」(a very powerful negotiator),並接著說,「他可以幫你喬任何事情」(He can negotiate everything and anything for you),再次引來大家的大笑聲。