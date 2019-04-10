桃園「亞洲．矽谷」　全面守護物聯網系統安全與可靠性

▲桃園「亞洲．矽谷」計畫執行中心，舉辦「IoT∞Security成果發表會」。（圖／桃園「亞洲．矽谷」提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在全民日漸依賴網路的年代，資安防護如同國安般重要。桃園「亞洲．矽谷」計畫執行中心闕河鳴人資長10日於桃園青埔中心，舉辦「IoT∞Security成果發表會」指出，該中心將建立「物聯網系統層級資安防護評估機制」與「物聯網資訊分享及分析中心（IoT-ISAC）平台」服務，提升物聯網系統安全性與可靠性，共同完備國家級物聯網資安防護網。

闕河鳴指出，近年來民眾對於資安的重視和警覺逐漸提高，並採取許多防範措施，例如購買電腦或手機防毒軟體等，防止惡意病毒入侵，避免資料外洩，以確保資訊安全，但這些作法多僅止於消費者應用端的保護，如果物聯網後端的系統服務沒有完善的資安防護措施，資訊安全還是可能存在漏洞，無法達到完全防護的效果。

▲桃園「亞洲．矽谷」計畫執行中心闕河鳴人資長強調，資訊安全不能只做半套。▼桃園市政府經發局長郭裕信說，物聯網應用系統隱藏的資安危機，其傷害遠比我們想像的更多、更嚴重，甚至會危害人身安全。（圖／桃園「亞洲．矽谷」提供）

資訊安全不能只做半套，為達到前後端更完整的資安防護，降低民眾對使用物聯網系統服務的資訊安全疑慮，電信技術中心透過執行「亞洲．矽谷計畫-強化物聯網資安防護」計畫，期望建立「物聯網系統層級資安防護評估機制」與「物聯網資訊分享及分析中心（IoT-ISAC）平台」服務，以提升物聯網系統安全性與可靠性，共同完備國家級物聯網資安防護網。

桃園市政府經發局長郭裕信說，物聯網的不斷創新讓民眾居家生活便利性提高，藉由手機就可遙控家中的一切狀況，舉凡門禁監控、語音助理、網路攝影機、智慧家電、掃地機器人、長幼者照護甚至是毛小孩的一舉一動等，都和物聯網息息相關。

但隨著物聯網應用的擴大，這些透過物聯網終端產品、傳輸網路應用的雲端服務，隨時定位著我們的生活並紀錄我們的需求及個人隱私，如果遭受到駭客攻擊，將衍生隱私外洩、居家安全、商業破壞及行動支付（Payment）盜用等風險，往往成為網路犯罪的溫床，造成難以承擔的後果。物聯網應用系統隱藏的資安危機，其傷害遠比我們想像的更多、更嚴重，甚至會危害人身安全。