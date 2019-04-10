16歲高中生在家做「含鈾炸藥」！　還提煉出爆裂物質上網賣

▲男高中生在自己家成功做出炸藥。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）



國際中心／綜合報導

東京一名16歲高中生涉嫌在自家製作爆裂物，警方還發現他2017年從網路上購入「鈾」，並偷偷提煉、製作成炸藥，目前已將他逮捕到案。

據NHK報導，日本警方2017年就發現有人在網路上賣粉末狀的放射性物質「鈾」，而且底下還有交易成功的紀錄，循線調查後發現，這名男高中生和另一位住在名古屋的19歲男性對話有端倪，內容不斷提到製作爆裂物的相關訊息，於是便到他家進行搜查。

這名男高中生買來的含鈾物質俗稱「貧鈾」，是由鈾-238組成，提煉過後可以做成具殺傷力的爆裂物。警方研判，男高中生打算在家中自己提煉鈾，並將成品放到網路上高價賣出，也確實在2018年成功製造了2.4克的「赤藓糖四硝酸酯（ETN）炸藥」。

他目前被依嫌違反火藥管理法送辦，被逮後聲稱「只是想要確認製造方法」。警方也繼續追查究竟販賣貧鈾的源頭是誰，對方很有可能是從天然鈾礦中去除雜質提煉出來的，也不排除是違法取得的核反應堆燃料。

據了解，名古屋在2018年也有過大學生在自家製造有「撒旦之母」之稱的TATP炸藥，甚至還帶到公園內引爆，警方搜索他住家時，赫然發現大量製造炸藥的原料與器具，此外，他還疑似在2017年於房間內製造比TATP炸藥威力還大的ETN炸藥。