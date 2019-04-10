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戈壁石畫出林黛玉「雲髻埋紅花」　盛愛萍：它是文化載體

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大陸中心／綜合報導

甘肅大漠風雨雕石藝畫家盛愛萍日前使用戈壁碎石，歷時五年，成功再現《紅樓夢》中「黛玉葬花」等168個經典場景。盛愛萍說到，由於從小生活在嘉峪關，與大漠結下不解之緣；而這些大小、顏色各異的天然「材料」，是自己從小的玩伴，也因此引發用石頭「拼成一幅畫」的想法。

嘉峪關是萬里長城的西起點，素有「天下第一雄關」的美譽，其中「嘉峪」的意思為美好的山谷，南靠祈連、北倚馬鬃、東連酒泉，西邊則是平坦的戈壁，是古代「絲綢之路」的交通要點，又被稱為「河西重鎮」、「邊陲鎖鑰」。

受到「天下第一雄關」甘肅嘉峪關的影響，盛愛萍的意志像頑石一樣堅忍。她說到，有了想法之後，就會明白自己需要甚麼樣的石頭，來表現畫的特點，「這樣的話就開著車滿山遍野的去尋找各種各樣的石頭，沒想到在我的各種尋找下，各種畫我想到的全都創作出來。」

▼紅樓夢經典場景黛玉葬花。（圖／翻攝自中新社）

▲▼紅樓夢經典場景黛玉葬花。（圖／翻攝自中新社）

盛愛萍表示，由於從小在大漠中長大，石頭成了自己童年的最佳玩伴，也是那時候開始，心中萌生了「用小石頭拼成一幅畫」的想法。

在石畫創作上，盛愛萍有自己獨到的見解，依照想要呈現的畫面風格，來挑選薄厚不一的石頭，再慢慢堆疊出維妙維肖的層次，「為了尋找一塊恰到好處的石頭，我肯定要翻無數的石頭，反反覆覆地去比較，最後才能比較到這塊石頭。」

盛愛萍說，由於石頭的風格不同，作石畫是沒有特別侷限的，假使「依樣畫葫蘆」，最後也可能因為迥異的材料而「走樣」，只要「一張板子、一堆石頭，自己組合，組合像甚麼，感覺到就這個動態好特別生動，OK就定下來了」。盛愛萍的創作風格如同軟硬不一、顏色各異的石頭那樣隨興；而這些石頭也像擁有自己的靈魂，藉著她的手，說出故事。

盛愛萍提到，為了傳承與發揚石藝畫的藝術，她收了不少徒弟，希望能將更多中國的文化符號融入石藝畫，讓經歷風雨的戈壁石化作承古接今的文化載體。

▼嘉峪關經過5年的整修後，再度與遊客見面（圖／新華社）

耗時5年、投資超3億元的嘉峪關關城保護維修工程近日進入收官階段，嘉峪關關城正以嶄新的姿態迎接中外遊客。（圖／新華社）

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關鍵字：紅樓夢,林黛玉,盛愛萍,嘉峪關,天下第一雄關,黛玉葬花,石藝畫

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