北京大觀園塑像走鐘！賈寶玉如紙紮人　小孩見黛玉嚇哭：媽媽我怕

▲北京大觀園內的賈寶玉塑像。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

中國四大小說名著《紅樓夢》的故事為世人津津樂道，但北京大觀園中的賈寶玉、林黛玉等人塑像卻因造型和妝容「太像金童玉女」，蒼白臉頰配上漆黑雙眼，直接嚇哭來遊園的小孩。甚至有網友形容，這樣的造型「曹雪芹看了會想打人」，讓不少來朝聖的遊客傻眼。

▲北京大觀園怡紅院。（圖／CFP）

北京大觀園建於1984年，位於北京市西城區南菜園西街，佔地13公頃，是以影視拍攝服務為主的綜合性旅遊區，兼具觀光旅遊、文化娛樂、休閒度假等功能，被目前列為大陸國家AAA級旅遊景區；包括《紅樓夢》、《還珠格格》、《甄嬛傳》等作品都在此取景。

大觀園內的紅樓夢人物塑像在2017年就曾爆出「破爛不堪」的消息，當時大觀園相關負責人指出，「早期會有一些遊客的人為破壞，我們現在也已經做了隔離。目前，蠟像也正在聯繫修復，衣服也會重新更換」。

▲怡紅院內賈寶玉、襲人、晴雯塑像。（圖／中新社）

不過這次被網友關注的不是塑像破爛，反而是修復後的長相太嚇人！怡紅院內的賈寶玉臉頰蒼白，雙眼、嘴唇泛黑並凝視著地面，與小說中形容的「面若中秋之月，色如春曉之花，鬢若刀裁，眉如墨畫，面如桃瓣，目若秋波」很不一樣，配上左右佇立的襲人、晴雯，室內若沒有陽光，恐怕會嚇壞造訪的遊客。

▲▼瀟湘館內彈琴的林黛玉與丫鬟紫鵑。（圖／中新社）

除了賈寶玉，坐在瀟湘館內彈琴的林黛玉「魔性略減」，只是雙眼無神、低眉撫琴，一旁穿黃衣的紫鵑則是有「眼妝太重」的疑慮。蘅蕪苑的主人薛寶釵造型正常許多，但身旁的丫鬟鶯兒，卻以類似「上吊」的造型站著。

▲大觀園內其他塑像。（圖／中新社）

一系列照片曝光後，網友形容，大觀園裡的塑像「實在太嚇人」，且「北京大觀園的塑像是極大的敗筆，不僅與演員形象大相逕庭，臉色也難看得很，甚至有些恐怖」，這塑像「真不是一般的醜」。

▲薛寶釵與鶯兒塑像。（圖／中新社）

有網友回憶，上次去北京大觀園，有個小孩看見賈寶玉、林黛玉、薛寶釵的塑像後，拉著母親說，「媽媽走吧，我害怕」，可見這些人物塑像的「威力」不容小覷。

▼網友對北京大觀園塑像的評價。（圖／中新社）