短裙女機艙上暴走「露下體狂搖臀」　乘客嗨翻猛錄影！

▲醉女鬧事實況。



實習記者陳妙津／綜合報導

美國精神航空（Spirit Airlines）日前一架班機出現「醉女大露下體」的荒唐事件！鬧事的酒醉女子因為不滿空服員要求她在起飛前關掉手機，竟在機上大搖臀部熱舞，甚至對著全機乘客出露下體，讓許多人紛紛尖叫咒罵，也有人拿出手機拍攝嗨起鬨，事後該名醉女在空服員護送中下機。

▲該名酒醉短裙女在機艙大露下體，讓部分乘客嗨翻。示意圖。（圖／示意圖／pixabay）



據《太陽報》報導，3月27日該航班預計從佛羅里達飛往紐澤西，機上一名黑短裙女乘客起飛前就已經喝得爛醉，因不爽空服員要求關機而大發脾氣，過程中注意到有乘客正持手機拍攝鬧事過程，竟對全機乘客嗆聲，「來拍你們想要的畫面啊！」

▲美國精神航空Spirit Airlines。（圖／翻攝自FB／Spirit Airlines）



短裙女轉身大搖屁股，甚至彎下腰大露下體，引起數十名乘客歡呼，還有人對她起鬨大喊，「妳超垃圾！但我喜歡！」短裙女則立刻反嗆「有種來啊」，樂嗨看好戲的乘客們。之後短裙女邊嗆其他乘客，邊把置物架上的行李拿下來，在空服員的護送下離開飛機，結束整起鬧劇，也有許多乘客在此時大呼「滾開不送」。

類似醉客大鬧班機導致延誤的事件層出不窮，44歲的英國人大衛斯蒂芬（David Stephen Young）在1月初時搭機前往倫敦，上機前喝下6杯酒入肚，喝醉的他不斷在起飛時試圖使用廁所，不惜與機組人員及另名乘客大吵了1小時，導致該航班不得不緊急折返降落加拿大卡爾加里，事後大衛斯蒂芬被法院判決須賠償航空公司2.2萬多加元（約50萬新台幣）的燃料費。