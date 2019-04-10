上海台辦李文輝明會柯文哲　來台磋商雙城論壇

▲2019台北燈節時，上海台辦主任李文輝和台北市長柯文哲共同出席活動。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

上海市台辦主任李文輝今天上午率團抵台，預計明天上午赴台北市府與柯文哲見面，討論今年的台北上海雙城論壇舉辦。大陸委員會發言人邱垂正今天受訪證實此訊息，並表示上海方活動範圍都在台北市內，陸委會也不會另外約晤。

邱垂正指出，李文輝本次來台由台北市政府提出邀請，10日抵台預計停留3天，12日返回上海，行程均與台北市城市交流有關，具體由台北市政府安排。

事實上，在上月底高雄市長韓國瑜赴陸訪問時，柯文哲就曾在3月26日受訪時透露，北市府已經發函邀請給上海，對方答應4月派上海台辦主任李文輝會來談，台北上海雙城論壇預計7、8月舉行。

據了解，本次上海市政府台灣事務辦公室方面，來台人員還包括副主任李驍東，全團共計6人。

值得注意的是，由於本屆雙城論壇按慣例將在上海舉辦主論壇，面臨2020年大選前各界曖昧情勢，柯文哲赴陸參加意向、論壇規模，以及是否會見大陸國台辦主任劉結一等，均引發關注。

▼上海市台辦主任李文輝一行，今年2月18日因台北燈節來台時，抵北市府會見台北市長柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）