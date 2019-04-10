陸歐發表聯合聲明　環時：堅定擴大合作是中歐不二選擇

▲李克強在布魯塞爾歐洲理事會總部同歐洲理事會主席、歐盟委員會主席共同主持第二十一次中國－歐盟領導人會晤。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

針對大陸總理李克強9日在比利時與歐盟領導人發表的「第二十一次中國－歐盟領導人會晤聯合聲明」，《環球時報》10日發表社評指出，相比於美國表示擬對歐盟110億美元的產品加徵關稅，中歐卻可以始終讓協商對話處於主導地位，「這樣的差異不僅是經濟意義上的，也是國際政治意義上的。」

社評指出，中歐之間仍存在不少分歧，但雙方堅持維護合作大局、通過協商處理糾紛的方式顯然更具有建設性，不啻為對當今世界積極而正面的示範，此外，「聯合聲明包括了非歧視的市場準入、保護知識產權以及5G技術合作等雙方高度關注的問題，讓挑撥中歐對抗的聲音顯得更加牽強，缺少說服力。」

社平表示，美歐是盟友關係，常被描述成「親戚」，「但不平等的親戚關係帶來的煩惱有可能比和諧合作朋友之間的問題更加擾人」，其實中歐的共同利益被西方輿論大大低估了，而西方輿論作為一個整體，過多被美國的國家利益主導了，歐洲的利益在其中只得到相對邊緣的位置，彼此堅定地擴大合作是中歐的不二選擇。

社評強調，中歐當然沒必要、也做不到「聯手對付美國」，但是中歐任何一方都切不可幻想藉助與美國的關係來壓對方，那樣的話對中歐雙方肯定都是有害的，「無論世界正在怎樣，無論中歐之間有多少現實問題和困惑，雙方的關係將繼續、而且更加強有力地往前走，這些大概就是多數人從中收到的強烈信號。」

附錄：《第二十一次中國－歐盟領導人會晤聯合聲明》全文