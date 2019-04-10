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贓車BMW大七半價245萬標出　檢方：車況不錯「沒載過風塵女」

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▲南投地檢署10日上午11時進行BMW進口轎車「740LI SEDAN」拍賣會。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投地檢署10日上午11時進行BMW進口轎車「740LI 」拍賣會。（圖／記者白珈陽攝／下同）

記者白珈陽／南投報導

南投地檢署偵辦跨國賣春案，查扣業者所有的BMW進口轎車，型式為「740LI 」，市價約為520萬元，起標價為268萬元，10日上午由檢察官張鈞翔主持拍賣，起先無人問津，經檢察官減價拍賣後，由余姓民眾以不到原價一半的245萬元拍下。

這輛扣案的黑色BMW型式為740LI，2016年2月出廠，排氣量2998CC，僅開4萬8277公里，車體僅有些許刮痕，車況相當良好。拍賣地點在南投地檢前方廣場舉行，由檢察官張鈞翔擔任拍賣官。

▲扣押物車況。

▲扣押物車況。

上午拍賣前，有不少民眾好奇圍觀，有13人申請競拍，拍賣的過程並不順利，起標價268萬元的BMW，在第一次的喊價中，沒有民眾出手，拍賣官經三次確認後流標。

▲拍賣會還沒開始，就吸引不少民眾圍觀。

▲拍賣會還沒開始，就吸引不少民眾圍觀。

隨後進行減價拍賣，起標價為245萬元，在拍賣官喊價第二次時，號碼牌6號的余姓男子舉起了牌子，三次確認之後，無人搶標，由余男拍下這輛BMW。

幸運拍下的余姓民眾說，他是專門從高雄來南投地檢署參加這場拍賣會，能拍下這輛BMW他很開心，「不過不是自用，而是替朋友參加的」。

拍賣官張鈞翔表示，根據調查，這輛BMW雖然是偵辦跨國賣淫案所扣押下來的拍賣品，不過它「出淤泥而不染」，只用來載過妻小，沒有載過風化女子； 張也說，常常聽到南投民眾很羨慕台中有高級品能夠競拍，所以這次他們努力生出這台堪稱南投地檢署史上單件價格最高的扣押物，讓南投民眾體驗搶拍高價物的感覺。。

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