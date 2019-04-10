異常暴雨席捲巴西里約釀洪災「至少6死」　祖孫慘遭土石流吞噬

▲ 救難隊員抬出罹難者遺體。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

巴西第二大城里約熱內盧（Rio de Janeiro）9日遭到暴雨襲擊，引發洪水及土石流，導致道路嚴重積水、路面塌陷，目前已知有6人死亡，災情相當慘重。里約市長指出，這場暴雨「絕對不正常」，隨後宣布該市進入緊急狀態。

當地警探阿拉貢（Valeria Aragao）向《環球報》（Jornal O Globo）透露，一名婦女和她7歲的孫女在計程車上被土石流活活掩埋，司機的屍體也在車內被發現。此外，市長辦公室的一份聲明指出，一對成年姊妹在位於貧民窟的家中遭泥流掩埋而死，還有一名男子溺水身亡。

▲▼ 洪災導致交通大亂，民眾舉步維艱。（圖／路透社）

《路透社》報導，這場大雨自8日晚間開始，持續到9日中午都不曾停歇；氣象當局當天的預報還顯示，晚間會再降下大雨。根據市長辦公室，該市部分地區過去24小時內降雨量超過34公分。

當地新聞媒體畫面顯示，里約熱內盧的住宅區街道變成洶湧的洪流，捲走民眾和汽車。此外，該市一條即將被列入2016奧運歷史遺產的沿海自行車道在暴風雨中受損嚴重，道路的大部分墜海。

▲▼ 道路變成洶湧的河流。（圖／路透社）

里約市長克里韋拉（Marcelo Crivella）在9日清晨的記者會上表示，就過往每年的狀況來說，這樣的降雨相當異常。他的辦公室在8日晚間宣布，里約進入緊急狀態，主要道路關閉、785個地方斷電；緊急救難隊員正營救受困車中及街道上的民眾。當地街道在9日相較往常安靜許多，因為幾乎所有學校都停課；為避免受困工作場所，上班族也在家執勤。

報導指出，這是2個月內襲擊里約熱內盧的第二起暴風雨，上一次發生在2月，造成至少7人死亡。