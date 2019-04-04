甜笑妹霸氣買光整間店的鞋！全數捐洪水災民　暖翻網友：天使來著

Hays' Addy Tritt bought every single pair of shoes at her local Payless - more than 200, in all - to give to flood victims in Nebraska. https://t.co/a7dKhUBQSp pic.twitter.com/X0vB9MO5dG — WIBW (@wibw) April 2, 2019

國際中心／綜合報導

美國堪薩斯州一名25歲女子日前發現當地平價連鎖鞋店Payless即將結束營業，正在促銷出清存貨，暖心的她決定買下整間店的鞋子，並把全數204雙鞋捐出，幫助近日遭逢洪水折磨的內布拉斯加州受災戶。這則消息曝光後，許多網友紛紛大讚，「根本就是天使」、「這個世界上還是有好人的」。

《每日郵報》報導，25歲的特里特（Addy Tritt）日前走進鞋店Payless時，發現每雙鞋子以1美元（約新台幣31元）的價格出清求售，準備結束營業，她隨後主動連絡這間公司，經2小時的電話溝通後，特里特最終以100美元的價格買下全店剩餘的204雙鞋。

這些鞋子包括2雙男鞋、40雙女鞋及162雙嬰兒鞋。若依折扣前的零售價來計算，價值超過6000美元（約新台幣18.6萬元）。

A graduate of Fort Hays State, Addy Tritt, said she wanted to help others because so many people have helped her in the past. https://t.co/8S7wpHLDgm — WTNH News 8 (@WTNH) April 3, 2019

「我覺得我自己很幸運…在我不順遂的時候，有很多人幫過我。如果可以的話，我也想盡一份心力」，特里特表示，「希望這些鞋子可以被送到那群有需要的人手中…任何鞋子都比濕的鞋還要來得好。」

在海斯堡州立大學農業聯誼會的協助之下，目前這批鞋子已在週末送交給內布拉斯加州的農民。消息一出，許多網友紛紛大讚，「根本就是天使」、「這個世界上還是有好人的」、「好善良的心」。

美國中西部上月遭逢洪災，造成3人死亡，農損粗估達10億美元。根據州長里克茨（Pete Ricketts）的說法，這場洪患是該州有史以來最嚴重的自然災害。