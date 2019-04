甜笑妹霸氣買光整間店的鞋！全數捐洪水災民　暖翻網友：天使來著

Hays' Addy Tritt bought every single pair of shoes at her local Payless - more than 200, in all - to give to flood victims in Nebraska. https://t.co/a7dKhUBQSp pic.twitter.com/X0vB9MO5dG

國際中心/綜合報導

美國堪薩斯州一名25歲女子日前發現當地平價連鎖鞋店Payless即將結束營業,正在促銷出清存貨,暖心的她決定買下整間店的鞋子,並把全數204雙鞋捐出,幫助近日遭逢洪水折磨的內布拉斯加州受災戶。這則消息曝光後,許多網友紛紛大讚,「根本就是天使」、「這個世界上還是有好人的」。

《每日郵報》報導,25歲的特里特(Addy Tritt)日前走進鞋店Payless時,發現每雙鞋子以1美元(約新台幣31元)的價格出清求售,準備結束營業,她隨後主動連絡這間公司,經2小時的電話溝通後,特里特最終以100美元的價格買下全店剩餘的204雙鞋。

這些鞋子包括2雙男鞋、40雙女鞋及162雙嬰兒鞋。若依折扣前的零售價來計算,價值超過6000美元(約新台幣18.6萬元)。

A graduate of Fort Hays State, Addy Tritt, said she wanted to help others because so many people have helped her in the past. https://t.co/8S7wpHLDgm